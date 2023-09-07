南投縣執業物理治療師僅136人 老年人口將近10萬
南投縣醫療資源不均，面對縣內65歲以上人口逼近10萬人，老年化今年突破20%，但執業登錄的物理治療師僅136人，且執業處所以南投市等4大鄉鎮居多，南投衛生局運用鄉鎮衛生所空間設置物理治療所，目前只在魚池鄉設立埔榮物理治療所、國姓鄉埔基物理治療所、中寮鄉埔基中寮物理治療所，開設至今3家物理治療所已經服務5萬3339人次。
一名彭姓阿嬤因中樞神經受損導致癱瘓，為了復健，每日由女兒從國姓開車載到草屯做復健，乘車來回的奔波，讓家人同樣辛苦；但自從2019年起衛生局陸續在無復建醫療鄉鎮後，直到至埔基國姓物理治療所設立後，暫時讓家人省去了來回的路程奔波，阿嬤才能將時間和體力專心於復健上，讓鄉親免於舟車勞頓，也減輕家人的負擔。
目前彭阿嬤已經可以在傾斜床練習站立，身體狀況明顯改善，另一位陳同學，重度脊椎側彎，胸椎43度，腰椎36.8度，雖已達手術標準，因個案年齡太小，家人不願接受外科治療，經過物理治療師協助下，使用背架以及施羅特運動治療，歷經三個月復健訓練，脊椎側彎已有明顯改善，仍持續接受治療中。
南投縣物理治療師公會理事長黃天祥表示，人口老化日趨嚴重的南投縣，對物理治療師的需求明顯增加，因此治療師近年積極走入社區，如社區關懷據點、長照2.0、進駐社區活力站、大型健走活動及各種活動，進能力檢測、運動指導、抗衰防跌增肌運動訓練，提供最即時以及貼近民眾需求的專業服務。
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