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炎夏漸入秋高鐵推三大專案 出遊加購車票最低享65折

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵示意圖，與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片
高鐵示意圖，與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片

炎夏漸入秋，台灣高鐵即日起推出「瘋玩秋冬旅遊季」、「集團飯店優惠」及「國旅聯票優惠」三大聯票專案，在10月1日至12月31日指定出發期間，入住指定旅宿加購高鐵車票可享優惠，最低可享65折。

台灣高鐵表示，飯店聯票「瘋玩秋冬旅遊季」專案，精選全台超過150家飯店，提供旅客於飯店官網訂房，即享不限班次、車廂（標準對號座或商務車廂）的高鐵票7折優惠（疏運期間為8折）；專案訂房再享房型升等、午茶點心或經典伴手禮等，一次滿足旅客食宿及交通需求。以板橋凱撒大飯店為例，官網訂房享豪華客房超低價每晚3800元起，入住高雄承億酒店經典和式房每晚只要5999元起，再送自助吧午餐及精選紅酒1瓶。

台灣高鐵表示，攜手長榮、洛碁、和逸慕軒三大飯店集團，分別推出「搭高鐵．行走寶島住長榮」、「搭高鐵．台灣在地住洛碁」、「搭高鐵．和逸慕軒冬遊趣」優惠方案，旅客透過上述三家集團飯店官網訂房，加購高鐵車票即享不限班次、車廂（標準車廂對號座或商務車廂）65折起超值票價（疏運期間為8折）。此外，TGo會員於活動期間訂購任一高鐵聯票產品（含飯店/國旅/航空聯票）並完成搭乘，每張票再加碼贈送TGo會員點數100點。

台灣高鐵說，國旅聯票「瘋玩秋冬旅遊季」精選超過千項旅遊商品，購買門票、交通、體驗、遊程等指定商品即享不限班次、車廂（標準車廂對號座或商務車廂）的高鐵票75折優惠（疏運期間為85折），秋冬出遊可至奧萬大或阿里山賞楓，或是安排趟泡湯、岩盤浴等暖呼呼的紓壓行程，亦可品嘗在地知名美食，如嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」或台南超人氣「阿裕牛肉涮涮鍋」。

高鐵 車廂 訂房

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