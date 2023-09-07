不再有里程焦慮 嘉市府建置汽車充電樁機車換電站
嘉義市觀光旅遊消費城市，隨著低碳運具電動汽機車增加，嘉市審計室調查，市轄公有路外停車場、路邊停車場及民營停車場充電椿數，低於多數縣市；市府積極建置汽車充電椿及機車換電台，公民營停車場已有26支充電樁、57個換電站，2年內將建置全市3支快充、293支慢充充電樁，讓電動車主在嘉市不再有里程焦慮，達成淨零碳排政策。
審計室說，全球暖化嚴重，減碳改善空汙成為各國推廣目標。為順應國際趨勢，總統宣示2050年達成台灣淨零碳排目標，嘉市電動汽車數量截至2021年只有132輛，占車輛總數0. 16％，相較台灣（不含金馬）1萬8086輛、0.26％偏低，且轄管公有路外停車場、路邊停車場及民營停車場，充電椿數低於多數縣市，宜逐步擴充公有停車場充電設施數量，提升民眾使用綠色運具便利性。
市府交通處說，目前公有路外停車場8場，設置22支電動汽車充電樁，施工中的3處前瞻計畫地下停車場：義昌公園、嘉北國小、崇文國小，預計設140支充電樁；民營停車場2場設4支充電樁；旅館、汽車展示中心18場設42支充電樁，提供電動車主多種選擇，市府設置充電樁未收費。
另向公路總局申請公共充電樁補助，預計2014年前設置3支快充、85支慢充充電樁，全部完成，全市有3支快充、293支慢充充電樁，以嘉市電動汽車數量到7月389輛計算，充電樁符合需求。
環保局表示，便利電動機車車主充電，今年將完成10處路外公共停車場15站換電站，並鼓勵電動車業者設置換電站，目前全市換電站57站，密度全國第3，將再標租15處建置，全部完成充電站將達到111站，密度全國第1。
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