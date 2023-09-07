快訊

開箱國軍最大的兩棲艦艇 揭密下沉與浮揚的拿手絕活

影／單車翁闖越屏東大埔平交道 遭列車撞上慘死、多班列車延誤

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

不再有里程焦慮 嘉市府建置汽車充電樁機車換電站

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府積極建置電動汽車充電椿，讓車主不再有里程焦慮，達成淨零碳排政策。圖／嘉市府提供
嘉義市政府積極建置電動汽車充電椿，讓車主不再有里程焦慮，達成淨零碳排政策。圖／嘉市府提供

嘉義市觀光旅遊消費城市，隨著低碳運具電動汽機車增加，嘉市審計室調查，市轄公有路外停車場、路邊停車場及民營停車場充電椿數，低於多數縣市；市府積極建置汽車充電椿及機車換電台，公民營停車場已有26支充電樁、57個換電站，2年內將建置全市3支快充、293支慢充充電樁，讓電動車主在嘉市不再有里程焦慮，達成淨零碳排政策。

審計室說，全球暖化嚴重，減碳改善空汙成為各國推廣目標。為順應國際趨勢，總統宣示2050年達成台灣淨零碳排目標，嘉市電動汽車數量截至2021年只有132輛，占車輛總數0. 16％，相較台灣（不含金馬）1萬8086輛、0.26％偏低，且轄管公有路外停車場、路邊停車場及民營停車場，充電椿數低於多數縣市，宜逐步擴充公有停車場充電設施數量，提升民眾使用綠色運具便利性。

市府交通處說，目前公有路外停車場8場，設置22支電動汽車充電樁，施工中的3處前瞻計畫地下停車場：義昌公園、嘉北國小、崇文國小，預計設140支充電樁；民營停車場2場設4支充電樁；旅館、汽車展示中心18場設42支充電樁，提供電動車主多種選擇，市府設置充電樁未收費。

另向公路總局申請公共充電樁補助，預計2014年前設置3支快充、85支慢充充電樁，全部完成，全市有3支快充、293支慢充充電樁，以嘉市電動汽車數量到7月389輛計算，充電樁符合需求。

環保局表示，便利電動機車車主充電，今年將完成10處路外公共停車場15站換電站，並鼓勵電動車業者設置換電站，目前全市換電站57站，密度全國第3，將再標租15處建置，全部完成充電站將達到111站，密度全國第1。

停車場 車主 電動汽車

延伸閱讀

嘉市文化新絲路2.0計畫登場 官學合作打造城市美好藍圖

嘉市新湖美夜市用地曝光 積極申請為合法觀光夜市

基隆公有停車場增40汽車充電樁 另138處可設機車換電站

台糖挺電動車全台設充電樁 2025年充電槍拚逾百支

相關新聞

日本遊看過來 賈新興：鴛鴦颱風8日下午東京一帶登陸機率增

要去日本或已經在日本旅遊的民眾要注意了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」Y...

獨／政院太魯閣檢討 運安會、台鐵互推...羅秉成忍不住發聲

太魯閣事件列車找到死者遺骸，引發各界批評，行政院副院長鄭文燦昨邀集各單位檢討，據掌握，台鐵官員認為，法院還在審理、運安會...

大雷雨繼續下 天氣風險：降雨熱區偏向中南部下到入夜

昨天午後對流雲系發展旺盛，各地都有雷陣雨，從下午一直下到深夜，雨量驚人，不少地區甚至淹水。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今...

大雷雨劇烈天氣再兩天 吳德榮：周六水氣帶南移北部天氣穩定

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多...

明晨入「白露」此器官掛警報...四生肖注意消化系統

明天清晨5時27分會進入「白露」節氣，命理師楊登嵙說，此節氣適合「養肺」，因在立秋後天氣變得乾燥，容易傷肺，有4個生肖包...

50歲男走路無力頻跌倒、五天進兩次醫院 醫一看不對勁「有怪東西」

若走路總是抬不起腳，雙腳使不上力須借助外力行走，要注意可能不是肌肉、骨骼的問題，而是腫瘤在作怪。急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中分享，曾有一名50歲男性病患，因走路跌倒被家人送急診，他調閱病歷後發現，該男5天前也因跌倒送醫，不過當時照X光並無大礙，走路時雙腿也不會痛，僅雙腳無法施力，因此柯世祐推測可能是腰椎病兆，再次照X光卻見腰椎處出現一物，進一步檢查後發現該病患已確診大腸癌末期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦