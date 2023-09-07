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健保補助住院看護 5.6億預算增試辦床位達4414床

中央社／ 台北7日電

全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫補助住院看護，112年預算新台幣5.6億元，核定84家醫院試辦，床位增加到4414床，新增醫院自8月28日起就可收案，希望減輕家屬負擔。

衛生福利部中央健康保險署今天發布新聞稿表示，112年住院整合照護計畫核定結果出爐，84家醫院試辦；健保署長石崇良說，第1階段核定4414床，較111年增加44家醫院、1567床，後續視各試辦醫院執行情形及預算，開放擴增試辦床數。

健保署醫務管理組長劉林義告訴中央社記者，每天健保支付維持750點，去年10月到12月申報總住院日數約3萬6936天，平均每人服務8.8天；今年統計到6月約14萬1318天，平均每人服務9.6天，已服務14萬人/日，申報1.06億元。

111年10月起健保首次推動住院整合照護服務試辦計畫，由醫院安排適當照護輔佐人力，最初有40家醫院加入試辦，每天由健保支付750點、民眾自行負擔0元到1050元給醫院。有相關需求民眾可致電試辦醫院，由醫院評估疾病照護狀況是否適合接受這項服務。

健保住院整合照護服務試辦計畫針對入住急性一般病床病人提供住院整合照護服務，由醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，將病房團隊人員照護工作分級分工提供住院照護，使民眾於住院期間，家屬可不用全時在醫院照顧病人或自聘看護，也能獲得連續性照護。

健保 保險 看護

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