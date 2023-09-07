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台大醫感嘆選舉都關注「有選票的」 盼兒童獲更多關注

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎（右）接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎（右）接受「新聞放鞭炮」廣播節目主持人周玉蔻專訪。圖／取自新聞放鞭炮YouTube影片

總統大選倒數，近期各候選人紛紛拋出其醫療政策提出見解。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人、台大醫院小兒科醫師李秉穎今上節目接受主持人周玉蔻專訪，他說，以兒科醫師來說，大家都關注有選票的族群，對兒童關注都太少，「就連兒童輪狀疫苗到現在都還是自費接種」。

李秉穎表示，每次遇到選舉都會有新承諾，但是總預算有限下，有的地方變多就會讓其他面向減少。他以疾管署為例，以前流感只要肺炎、腦炎就算重症，但是現在必須要是住到ICU加護病房才算，就是為了減少經費支出。

李秉穎更指出，現在少子化，小朋友越來越少，兒科相對脈絡。而在政見上大多都是討好有選票的族群，但是兒童族群的需求常常被忽略，就是兒童輪狀疫苗到現在都還是自費接種。

李秉穎說，不少疫苗都應該接種，如肺炎鏈球菌疫苗、輪狀疫苗等，但是疫苗基金的錢有限，應該評估優先順序看什麼最符合成本效益應該先做。他也肯定陳建仁是滿支持疫苗的領導者。

最後，由於近期颱風過境、登革熱疫情持續升溫。李秉穎示警「登革熱逐漸往北移，民眾應該要注意」。

根據疾管署介紹，輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，它可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振、甚或脫水；在已開發中國家，輪狀病毒腸胃炎很少造成死亡，但因嚴重水瀉而致需住院的比率仍高。

疫苗 李秉穎 醫師

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