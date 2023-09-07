小奶貓太萌了！新北志工愛心爆發 夏季整天開暖氣照料

新北市五股動物之家日前出現3隻不到1月大小奶貓，愛貓志工因此愛心大爆發，擔心奶貓未24小時照料易發生危險，因此主動將奶貓帶回家中飼養，在最近動輒38度高溫天氣仍在屋內開暖氣給予奶貓足夠溫度，一個月悉心照料讓奶貓體重成長接近一倍。

每年春秋2季是貓咪繁殖季節，新北市政府動保處統計春秋2季皆有約50起奶貓相關通報案件。多為離開母體不到1個月小奶貓，這些奶貓一旦失去母貓照顧，在野外存活機率幾乎是0，只能仰賴人工介入。

五股動物之家志工鄭佩儀聽聞有剛出生奶貓需要照顧，主動將牠們帶回家中悉心照料。雖本身動物科學系畢業，在校期間也曾飼養肉雞，根據這些經驗明白幼貓最需要溫暖，在近日動輒38度高溫天氣仍然在屋內開暖氣給予奶貓足夠溫度。

另為補足餵養奶貓經驗不足上網查詢資料、詢問獸醫師，觀察奶貓大便情形，並適時調整奶粉濃度比例，給予奶貓如母貓般照顧。鄭佩儀並為3隻奶貓體重紀錄及觀察體態變化，奶貓從一開始103公克，照料一個月後體重達170公克，她回憶與奶貓相處過程，雖然半夜常被吵醒要起來看狀況，但看到奶貓成長萌樣後疲憊都煙消雲散。