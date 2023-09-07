快訊

北市工安意外！京華城工地吊車「180度倒栽蔥」 現場驚險畫面曝光

黃捷PO十年前史瓦帝尼當志工嫩照 中分髮型被誇超可愛

新竹副市長上班最後一天！蔡麗清臉書發文「這8字」表明心跡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

護理輔佐員納健保擴大 全台84家醫院適用逾7萬人次受惠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
為減輕住院病患家屬照顧的負擔，衛福部健保署推出「住院整合照護服務試辦計畫」，今年共有5.6億元預算、全台共84家醫院投入試辦。本報資料照片
為減輕住院病患家屬照顧的負擔，衛福部健保署推出「住院整合照護服務試辦計畫」，今年共有5.6億元預算、全台共84家醫院投入試辦。本報資料照片

為減輕住院病患家屬照顧的負擔，衛福部健保署第二年推出「住院整合照護服務試辦計畫」，今年預算及試辦醫院數量都增加，共有5.6億元預算、全台共84家醫院投入試辦。健保署長石崇良表示，民眾如果有相關需求可致電試辦醫院，如經評估適合接受該服務，將由醫院主動說明並取得民眾同意後加入。

醫務管理組長劉林義說，因應國內高齡化、少子化、上班族、老人照顧老人等社會現況，住院整合照護服務試辦計畫希望希望可以取代部分病患住院需要家屬陪伴的需要。不少民眾在家人住院時陪被有困難、無法陪同住院照顧，或是在經濟上無力負擔聘請一對一看護，即可參考該計畫。

劉林義表示，若是有需求民眾可以致電試辦醫院洽詢，並由醫院評估個案狀況是否符合。由醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，家屬不用一直在醫院照顧病人或是聘請看護。而健保每日會給付750點費用給醫院，民眾則自行負擔0至1050元不等費用。他說，費用不同取決於不同醫院成本、開床狀況，以及個案狀況，訂有最高上限避免造成民眾負擔。

劉林義指出，住院整合照護服務試辦計畫今年預算5.6億元，共核定84家醫院、4,414床（較去年增加44家，增加1,567床），新增醫院自8月28日已可收案。推估今年試辦共有75萬人日可受惠，若以平均每次住院10天推估，約有7萬5千人次可受惠。

石崇良說，健保署個分區現在都有核定試辦醫院，去年試辦計畫統計至今年6月已經服務14萬人日、申報1.06億點，今年試辦醫院公布核定後，預計將可服務更多民眾。該試辦計畫不只可以減輕病人家屬照護負擔，對護理人員也可以減輕工作負荷及減少加班情形，醫院也可以降低護理人員流失；而照護輔佐人員也可獲得穩定收入並且透過團隊合作降低照護壓力。

健保 石崇良 看護

延伸閱讀

中壯年若不顧血脂 與65歲以上長者死亡率僅差3%

補助65歲以上長者健保費 健保署：將研議找出需要的人

癌友健保短期住院治療遭拒還被指責 健保署42字回應了

健保明年成立專責單位加速新藥審查 並研擬籌設百億元基金

相關新聞

日本遊看過來 賈新興：鴛鴦颱風8日下午東京一帶登陸機率增

要去日本或已經在日本旅遊的民眾要注意了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」Y...

獨／政院太魯閣檢討 運安會、台鐵互推...羅秉成忍不住發聲

太魯閣事件列車找到死者遺骸，引發各界批評，行政院副院長鄭文燦昨邀集各單位檢討，據掌握，台鐵官員認為，法院還在審理、運安會...

大雷雨繼續下 天氣風險：降雨熱區偏向中南部下到入夜

昨天午後對流雲系發展旺盛，各地都有雷陣雨，從下午一直下到深夜，雨量驚人，不少地區甚至淹水。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今...

大雷雨劇烈天氣再兩天 吳德榮：周六水氣帶南移北部天氣穩定

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多...

明晨入「白露」此器官掛警報...四生肖注意消化系統

明天清晨5時27分會進入「白露」節氣，命理師楊登嵙說，此節氣適合「養肺」，因在立秋後天氣變得乾燥，容易傷肺，有4個生肖包...

50歲男走路無力頻跌倒、五天進兩次醫院 醫一看不對勁「有怪東西」

若走路總是抬不起腳，雙腳使不上力須借助外力行走，要注意可能不是肌肉、骨骼的問題，而是腫瘤在作怪。急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中分享，曾有一名50歲男性病患，因走路跌倒被家人送急診，他調閱病歷後發現，該男5天前也因跌倒送醫，不過當時照X光並無大礙，走路時雙腿也不會痛，僅雙腳無法施力，因此柯世祐推測可能是腰椎病兆，再次照X光卻見腰椎處出現一物，進一步檢查後發現該病患已確診大腸癌末期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦