護理輔佐員納健保擴大 全台84家醫院適用逾7萬人次受惠

為減輕住院病患家屬照顧的負擔，衛福部健保署第二年推出「住院整合照護服務試辦計畫」，今年預算及試辦醫院數量都增加，共有5.6億元預算、全台共84家醫院投入試辦。健保署長石崇良表示，民眾如果有相關需求可致電試辦醫院，如經評估適合接受該服務，將由醫院主動說明並取得民眾同意後加入。

醫務管理組長劉林義說，因應國內高齡化、少子化、上班族、老人照顧老人等社會現況，住院整合照護服務試辦計畫希望希望可以取代部分病患住院需要家屬陪伴的需要。不少民眾在家人住院時陪被有困難、無法陪同住院照顧，或是在經濟上無力負擔聘請一對一看護，即可參考該計畫。

劉林義表示，若是有需求民眾可以致電試辦醫院洽詢，並由醫院評估個案狀況是否符合。由醫院依病房特性及病人疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，家屬不用一直在醫院照顧病人或是聘請看護。而健保每日會給付750點費用給醫院，民眾則自行負擔0至1050元不等費用。他說，費用不同取決於不同醫院成本、開床狀況，以及個案狀況，訂有最高上限避免造成民眾負擔。

劉林義指出，住院整合照護服務試辦計畫今年預算5.6億元，共核定84家醫院、4,414床（較去年增加44家，增加1,567床），新增醫院自8月28日已可收案。推估今年試辦共有75萬人日可受惠，若以平均每次住院10天推估，約有7萬5千人次可受惠。

石崇良說，健保署個分區現在都有核定試辦醫院，去年試辦計畫統計至今年6月已經服務14萬人日、申報1.06億點，今年試辦醫院公布核定後，預計將可服務更多民眾。該試辦計畫不只可以減輕病人家屬照護負擔，對護理人員也可以減輕工作負荷及減少加班情形，醫院也可以降低護理人員流失；而照護輔佐人員也可獲得穩定收入並且透過團隊合作降低照護壓力。