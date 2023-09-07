50歲男走路無力頻跌倒、五天進兩次醫院 醫一看不對勁「有怪東西」

若走路總是抬不起腳，雙腳使不上力須借助外力行走，要注意可能不是肌肉、骨骼的問題，而是腫瘤在作怪。急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中分享，曾有一名50歲男性病患，因走路跌倒被家人送急診，他調閱病歷後發現，該男5天前也因跌倒送醫，不過當時照X光並無大礙，走路時雙腿不會痛只是無法施力，因此柯世祐推測可能是腰椎病兆，再次照X光卻見腰椎處出現一物，進一步檢查後發現該病患已確診大腸癌末期。

柯世祐說明，當時病患家人表示大概從2、3個月前發現病患走路會偏一邊，當下他便請病患當場走幾步，卻見該男雖已扶著輪椅行走，雙腳卻無法抬起，不過該男表示自己在走路時雙腿不會痛，僅雙腳無法施力，因此柯世祐當時推測可能為腰椎病兆，並再次為病患照X光，卻發現病患腰椎後出現一顆奇怪的東西。

因此柯世祐立即將病患送去做電腦斷層，在腰椎第4、5節處發現了一顆腫瘤，且已經壓迫到患者的神經，導致患者腳掌雖可微微抬起，卻無法施力於地，因而影響到患者走路的姿勢，使患者長期都得拖著腳前進。後來柯世祐替患者照核磁共振後，證實為腫瘤轉移。

將病患移交給腫瘤科後，柯世祐也有持續追蹤病患後續，發現該病患其實是大腸癌腫瘤轉移，肝臟出現的一些小結節也轉移了，還有脊椎的也轉移了。因此柯世祐藉此呼籲民眾，若出現「走路拖地」的症狀要十分注意，如果雙腿兩側病兆越來越嚴重，有時恐怕不是單純的肌肉、骨骼問題，很有可能是腫瘤壓迫神經引發的症狀。