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高雄熱氣球中秋登場 9/12售票 手刀要快
不讓台東熱氣球專美於前，高雄市今年中秋與雙十國慶，也要邀民眾搭熱氣球升空，欣賞月世界獨特惡地及愛河迷人的港灣美景，熱氣球繫留體驗活動預訂9月12日中午12點在ibon開賣，搶票手刀要快。
2023「高雄愛．月熱氣球」預計9月23先在月世界升空，10月7再陪大家俯瞰愛河港灣美景。高雄田寮月世界擁有獨特惡地地形，從上空俯瞰，有如台版「卡帕多奇亞」，當地還有各式土雞料理；在愛河畔搭熱氣球，則可愛河晨昏都市美景，仿如置身浪漫的法國塞納河。
高市觀光局長高閔琳表示，「2023高雄愛．月熱氣球」繫留體驗場次從9月23日、24日，9月28日到10月1在田寮月世界拉開序幕；10月7日至10日，10月14日至15日在愛河登場。
兩場域活動期間晚間都規畫有迷你熱氣球光影展演秀，到月世界可就近享用土雞料理，還能順遊鄰近旗山、美濃等區域的景點。愛河場次更規畫美食市集，保證將帶給大家滿滿視覺與味覺饗宴。
不過觀光局也表示，熱氣球繫留體驗飛行時間取決於當日氣候及日出落時間（上午場約6點到8點；下午場約4點到5點30分，名額有限，線上售票預定9月12日中午12點起，開放全台便利商店7-ELEVEN ibon機台及線上售票系統（https://ticket.ibon.com.tw/）預約購票。
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