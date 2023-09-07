連鎖健身房攜手衛生所 號召銀髮族運動遠離「肌少症」

台灣人口快速老化，推估2025年台灣老年人口將超過總人口20%，正式進入超高齡社會。健身工廠昨與台中西屯衛生所合作，邀請館內專業有氧與重訓老師，帶領近30位平均年齡75至80歲的銀髮族運動，期盼宣導規律運動，增進長者肌耐力，找回好體力。

健身工廠長期關注銀髮運動，派任重訓教練和瑜珈老師，為銀髮族量身訂做運動課程。教練劉俊亨JOJO說，「對熟齡者而言在於放鬆筋骨，進而對呼吸、伸展都有很大幫助。」用椅子來做緩慢伸展的深層肌肉訓練，對銀髮族受益良多。

教練賴映竹Kay特別設計從使用椅子進階到墊上訓練，最後站立運動，循序漸進。另外，有氧課程利用彈力帶與韻律球作為工具，針對肩、腹部、下背、髖部、小腿鍛鍊肌群及訓練長輩們呼吸。

健身工廠表示，肌肉流失在60歲後加速，增加老後失能、臥床以及疾病纏身風險，台中西屯衛生所與健身工廠將繼續合作，推廣銀髮族運動，預防肌少症。