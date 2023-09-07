快訊

10年掏空4000萬！「再興小學」董座張光正150萬交保、校長楊珩20萬交保

獨／太魯閣車廂見遺骸 台鐵、運安會互踢皮球…羅秉成忍不住發聲

威力彩連槓飆4.7億！4星座4生肖「福報財運俱佳」今晚贏定了

連鎖健身房攜手衛生所 號召銀髮族運動遠離「肌少症」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
健身工廠昨與台中西屯衛生所合作，邀請館內專業有氧與重訓老師，帶領近30位平均年齡75至80歲的銀髮族運動，增進長者肌耐力。圖／健身工廠提供
健身工廠昨與台中西屯衛生所合作，邀請館內專業有氧與重訓老師，帶領近30位平均年齡75至80歲的銀髮族運動，增進長者肌耐力。圖／健身工廠提供

台灣人口快速老化，推估2025年台灣老年人口將超過總人口20%，正式進入超高齡社會。健身工廠昨與台中西屯衛生所合作，邀請館內專業有氧與重訓老師，帶領近30位平均年齡75至80歲的銀髮族運動，期盼宣導規律運動，增進長者肌耐力，找回好體力。

健身工廠長期關注銀髮運動，派任重訓教練和瑜珈老師，為銀髮族量身訂做運動課程。教練劉俊亨JOJO說，「對熟齡者而言在於放鬆筋骨，進而對呼吸、伸展都有很大幫助。」用椅子來做緩慢伸展的深層肌肉訓練，對銀髮族受益良多。

教練賴映竹Kay特別設計從使用椅子進階到墊上訓練，最後站立運動，循序漸進。另外，有氧課程利用彈力帶與韻律球作為工具，針對肩、腹部、下背、髖部、小腿鍛鍊肌群及訓練長輩們呼吸。

健身工廠表示，肌肉流失在60歲後加速，增加老後失能、臥床以及疾病纏身風險，台中西屯衛生所與健身工廠將繼續合作，推廣銀髮族運動，預防肌少症。

運動 健身 銀髮族

延伸閱讀

健康主題館／擊退脂肪肝 3大族群飲食撇步

脂肪肝不理，嚴重可能變肝癌！一次了解銀髮族、上班族和青少年預防脂肪肝飲食原則

「貧窮台灣」專題獲認同 桃市府：高度重視中高齡就業

曾在健身房被偷拍…桃園警花防性騷與正妹教練秀防身術

相關新聞

日本遊看過來 賈新興：鴛鴦颱風8日下午東京一帶登陸機率增

要去日本或已經在日本旅遊的民眾要注意了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」Y...

獨／政院太魯閣檢討 運安會、台鐵互推...羅秉成忍不住發聲

太魯閣事件列車找到死者遺骸，引發各界批評，行政院副院長鄭文燦昨邀集各單位檢討，據掌握，台鐵官員認為，法院還在審理、運安會...

大雷雨繼續下 天氣風險：降雨熱區偏向中南部下到入夜

昨天午後對流雲系發展旺盛，各地都有雷陣雨，從下午一直下到深夜，雨量驚人，不少地區甚至淹水。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今...

大雷雨劇烈天氣再兩天 吳德榮：周六水氣帶南移北部天氣穩定

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多...

明晨入「白露」此器官掛警報...四生肖注意消化系統

明天清晨5時27分會進入「白露」節氣，命理師楊登嵙說，此節氣適合「養肺」，因在立秋後天氣變得乾燥，容易傷肺，有4個生肖包...

連鎖健身房攜手衛生所 號召銀髮族運動遠離「肌少症」

台灣人口快速老化，推估2025年台灣老年人口將超過總人口20%，正式進入超高齡社會。健身工廠昨與台中西屯衛生所合作，邀請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦