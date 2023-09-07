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日本遊看過來 賈新興：鴛鴦颱風8日下午東京一帶登陸機率增

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
這兩天仍要留意午後雷陣雨。本報資料照片
這兩天仍要留意午後雷陣雨。本報資料照片

要去日本或已經在日本旅遊的民眾要注意了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，鴛鴦颱風預估8日下午有朝東京一帶登陸的機率，在東京、關東一帶民眾要留意鴛鴦颱風最新動態。

賈新興指出，歐洲預測模式顯示，鴛鴦颱風未來路徑今天比昨天更靠東京一點，8日下午有朝東京一帶登陸的機率，目前增為4到5成，到底會往日本東方海面跑，還是偏向東京，明天會更清楚，這兩天要注意最新資料。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(7日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，鴛鴦在日本南方海面，向東北快速前進，8日晚至9日晨中心擦過日本本州東側或其近海，但強度沒有發展、仍為「輕颱下限」。

至於9日至10日宮古島南方海域有熱帶性低氣壓或颱風生成的機率，賈新興指出，目前資料看來，大概有6、7成機率。

未來天氣，賈新興指出，8日各地有局部短暫陣雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。9日彰化以南有局部短暫陣雨，午後南投以南有局部短暫雷陣雨。

10日至14日天氣穩定，午後山區有零星短暫陣雨，15日花東及屏東有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有零星短暫陣雨，16日各地有局部短暫陣雨。但後期預報不確定性略高，需留意最新的預報資訊。

日本 東京 颱風

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