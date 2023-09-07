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全台鬧血荒！ 這幾項身體症狀要注意 不是想捐就能捐

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
全台鬧血荒！台中慈濟醫院昨辦理捐血活動，醫護人員挽袖捐熱血。圖／台中慈濟醫院提供
全台鬧血荒！台中慈濟醫院昨辦理捐血活動，醫護人員挽袖捐熱血。圖／台中慈濟醫院提供

全台鬧血荒！台中慈濟醫院昨辦理捐血活動，臨床醫護人員與民眾熱情相挺，有多人不符「捐血者健康標準」未能如願挽袖，卻也有海洋性貧血輕型的醫師靠飲食成功奉獻熱血。台中慈濟醫院檢驗醫學科主任何承懋提醒，捐血製成檢驗合格的血品相當於藥品，一定要是最安全的，必須排除所有疑慮。

台中慈濟醫院腎臟科醫師楊洵是三鐵健將，在醫療第一線看到血荒的嚴重性，碰到手術中大量出血、住院中腸胃道出血的患者，常常都沒有時間等待，過程十分焦慮，因此他固定時間捐血，已成習慣。

復健醫學部物理治療師陳義豪是捐血常客，每次都捐500cc，他說，能促進身體的新陳代謝又能助人是好事。

減重有成的腸胃科醫師黃德劭本想挽袖捐血，卻因捐血紀錄顯示，減重前捐出的血液含有乳糜血，代表血脂很高，必須確認血液符合標準才能捐血。黃德劭坦言，這個結果讓他頗為失望，也提醒想捐血民眾應注意捐血報告結果，避免重蹈他的覆轍。

外科住院醫師賴岳汎則因不久前接受過牙科的根管治療，因此經過中心人員篩檢，同樣無法捐血；另名吳姓慈濟志工因罹患過惡性腫瘤，也未能如願。

值得一提的是，急診科副主任王耀健是海洋性貧血輕型者，此次血紅素達到13，順利捐出500cc鮮血，他分享多吃一些富含鐵質水果像葡萄、櫻桃以及菠菜、豆腐等，靠食補的方式讓血紅素慢慢上來，就能捐血助人。

全台鬧血荒！台中慈濟醫院昨辦理捐血活動，醫護人員挽袖捐熱血。圖／台中慈濟醫院提供
全台鬧血荒！台中慈濟醫院昨辦理捐血活動，醫護人員挽袖捐熱血。圖／台中慈濟醫院提供

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