大雷雨劇烈天氣再兩天 吳德榮：周六水氣帶南移北部天氣穩定
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，周六「季風低壓」水氣帶往南移，北台灣天氣穩定、晴時多雲。
吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，平地應注意「急雨積水」，山區已有連日大量降雨，應注意「坍方、落石、土石流」的發生。
今日各地區氣溫：北部22至34度、中部23至34度、南部24至35度、東部23至34度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六(9日)「季風低壓」的水氣帶往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，北台灣天氣穩定、晴時多雲。下周日至周三(10至13日)微弱東北風影響，除了迎風面東北部及午後山區偶有局部短暫少量降雨的機率，各地天氣穩定、晴時多雲；周六起早晚天氣稍涼。
吳德榮指出，最新(7日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第13號颱風「鴛鴦」在日本南方海面，向東北快速前進，8日晚至9日晨中心擦過日本本州東側或其近海，但強度沒有發展、仍為「輕颱下限」。
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