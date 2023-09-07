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疫後觀光業復甦 旅宿房價也飆高

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

疫後觀光復甦，今年上半年旅宿業整體住客達三八○八萬人次，已趨近疫情前水準，整體營收也較去年同期及疫情前均成長，其中，民宿業疫後增二二四六家，營收成長近七成最多，不過相對整體房價也持續上漲，根據交通部觀光局統計，今年上半年觀光旅館平均房價四六一八元，成長百分之十四點一四，一般旅館、民宿也漲價。

根據觀光局統計，今年上半年旅宿業住客較去年同期增加約一一一七萬人次，其中本國籍住客占逾八成。

觀光局表示，今年上半年共計一萬四五八一家旅宿業，其中觀光旅館因辦理都市更新退出市場，略微減少，一般旅館家數持平，民宿則增加二二四六家，推估可能因疫情影響，旅客偏好房間數少且位於非都會區住宿。

受原物料、基本工資及電費上漲，今年上半年國旅平均房價也較去年同期上漲，觀光旅館業平均房價達四六一八元，其中以南投縣一萬五四四九元居冠，主因當地共兩家以高端客群為主要市場的觀光旅館。旅館業平均房價二六四七元，以宜蘭縣三四七四元居冠。民宿業平均房價二五三六元，以台北市六千元最高。

今年上半年旅宿業總營業收入較疫前同期成長百分之十一點○八。觀光局分析，民宿成長最多，推估因疫後消費者偏好深度旅遊、在地體驗旅遊住宿型態。

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