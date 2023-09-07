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沒健保好貴 寵物輸血一次動輒數萬元

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
毛小孩與人類疾病花費比較 資料來源／健保署、北市獸醫師公會副理事長楊靜宇、長庚骨科學教授葉文凌 聯合報
毛小孩與人類疾病花費比較 資料來源／健保署、北市獸醫師公會副理事長楊靜宇、長庚骨科學教授葉文凌 聯合報

近期健保議題因大選備受討論，民眾習慣健保就醫便利、便宜，相較之下，沒有健保的毛小孩看病動輒數萬元起跳。為了心愛的毛小孩，許多飼主竭盡全力，就是為毛小孩爭取最好的醫療，以常需用到的「輸血」為例，人類治療時因健保給付通常不需另外付費，獸醫輸血以毫升計算，涓滴都珍貴，一次輸血下來動輒數萬元以上。

毛小孩不幸因車禍等意外出現外傷，若需要輸血，台北市獸醫師公會副理事長楊靜宇說，寵物血液費用各院所不同，以台大附設動物醫院為例，狗血一毫升六十元，貓血一百元。

費用高昂是因為血液難尋，有飼主透過親友牽線，尋找其他寵物捐血，以犬隻來說，體重要超過廿五公斤，年齡落在二至九歲且健康良好，輸血前進行血型配對，犬隻有十三種血型，貓則有三種血型。

寵物絕育手術也要價不菲。楊靜宇說， 費用與體重相關，體重愈重，使用麻醉藥物劑量高，費用也高。麻醉分為氣體麻醉、針劑麻醉，十公斤以內母狗進行氣體麻醉，約四千五百至五千元間，注射型麻醉再便宜二千元。麻醉前要進行術前健康檢查、抽血檢驗血球及肝腎功能等，花費約二千五百至三千元。

若有遺傳疾病、髖關節發育不良，或後天照顧導致體重太重等，毛小孩也需要髖關節置換手術。楊靜宇說，寵物髖關節置換術是最貴的手術之一。在台灣，過去髖關節手術，因未引進醫材，單側更換就要四十五萬元以上，目前費用則因關節大小、使用廠牌而異，至少十五萬元起跳。

根據台北市獸醫師公會，毛小孩骨折固定依術式不同，須一萬至五萬元。至於人類骨折，長庚骨科學教授葉文凌指出，健保給付依疾病別計算，愈嚴重給付愈高，以大腿骨骨折為例，健保給付最基礎的內固定物為四千餘元，民眾選擇自費醫材可達四、五萬元以上。

獸醫師 健保 毛小孩

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