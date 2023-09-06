傷後首場活動為公益 林志穎任學習障礙愛心大使 號召支持全聯零錢捐

聯合勸募攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會舉辦「愛從1開始－學習障礙學童助學計畫」記者會，邀請久未露面的林志穎擔任公益愛心大使，傷後復出的林志穎雖然自認還沒恢復到最佳狀態，但依然惦記學習障礙孩子的需求，呼籲民眾9月底前到全聯門市投零錢或使用手機捐出PX Pay點數，也可以透過信用卡線上捐款，和他一起支持「學習障礙學童助學計畫」。

聯合勸募理事長鄭信真表示，根據特殊教育統計年報，有高達近4成的國中小學生有學習障礙，是所有特殊教育中佔比最高的類別，然而，社會大眾對學習障礙的認識及理解卻普遍不足。希望透過名人號召，募集更多的服務經費幫助學習障礙學童，為學習障礙的兒童與家庭打造適合學習的互動教材，並獲得正確的學習引導。

許久未在鏡頭前現身的林志穎，排除萬難擔任公益愛心大使只為幫助學習障礙孩童發聲。身為爸爸的他，加上小時候早讀的經驗，讓他更可以同理學習障礙的孩子們需要更多的時間才能去吸收這些知識，並透過合適的教材提升學習效率，更重要的是需要大家更多同理心和行動支持，才能突破學習障礙的困境。林志穎邀請民眾用零錢或是福利點數，來一同幫助學障孩子穩定學習，提升多元的能力。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台全聯超過1,100家門市皆有設置「愛心零錢箱」，統計門市實體零錢捐2023年1～8月共募得將近1,300萬元，同期PX Pay點數捐更募得福利點數逾2千萬點（相當於超過200萬元），全聯也在此檔零錢捐中率先捐出「1,000萬點福利點數」（等同於現金100萬元）。劉鴻徵更透露，中元節檔期全聯已送出價值1億元的點數，呼籲民眾踴躍利用手機PX Pay捐出福利點數，積少成多，一起幫助學習障礙的孩子，讓溫暖延續下去。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會董事張宜君分享，全聯佩樺長期幫助18歲以下弱勢兒少，提供弱勢兒童及少年所需之關懷照顧，並致力引導他們提升自信完成心中夢想，如同全聯佩樺在透過「微光藝廊」計畫今年度陸續於淡水淡大店跟苗栗頭份信東展店，希望給予更多弱勢兒少展現自我的機會，讓更多人看見他們的才華及可能性。