幫毛孩動白內障手術 人醫挨罰

一名權威眼科教授為好幾隻毛小孩執行白內障手術，置換人工水晶體，術後狗狗重見光明，不再跌跌撞撞，成功率達百分之百。但醫師卻遭檢舉，因為「人醫」幫動物執行手術，違反獸醫師法，被罰款數萬元。

台北市獸醫師公會副理事長楊靜宇表示，現行獸醫師法在民國五十九年頒布實施，當初重點是經濟動物，但現在收治對象以寵物為主，思維完全不一樣。該法迄今已五十多年，相關規定確實不合時宜，有檢討的必要性。

被罰款的眼科醫師指出，毛小孩白內障手術難度遠高於人類，原因是於部分犬種的眼睛內凹，手術過程中，必須使用特殊器械將眼球往外拉。再者，犬隻眼睛囊袋比人類還要堅韌，增加手術困難度。平均來說，貓狗白內障手術約需一兩個小時，比人類手術時間多出五、六倍，收費也比人類高出許多，雙眼白內障手術約需十萬元。

對於遭開罰，該醫師有些不滿，他表示，當初在獸醫師好友請託下，協助手術，因為一般獸醫師較少受到完整外科及眼科等訓練，且每月白內障手術台 數不多，臨床經驗比較不足，加上大部分獸醫診所、獸醫院的眼科手術機台，多屬於人類眼科診所淘汰的舊式儀器，以致手術品質參差不齊，成功率偏低，常是開一眼、瞎一眼。

對於人醫治療動物的爭議，楊靜宇表示，相關案例不多，其中最有名的是十年前時任台大小兒部主任吳美環幫台北市立動物園大貓熊「圓仔」執行超音波檢查心臟功能等。不料，媒體報導後遭人檢舉，有違反「獸醫師法」之嫌。

當時「圓仔」剛剛出生，體重才一八三點四公克，眼睛還沒睜開，因屬早產兒，園方擔心其心臟發育不良，因此商請台大醫院出借超音波儀器，並請兒科主任幫忙檢查。園方解釋，獸醫與人醫共同會診，行之有年，動物園也曾邀請牙醫會診，人醫只是顧問性質，開藥、做侵入性治療都是獸醫。北市動保處評估後，認為並無違法，並未開罰。

目前獸醫養成教育為五年，並無專科訓練，楊靜宇表示，許多動物診所宣稱眼科專科、外科專科、癌症專科，但實際上並未通過任何審核。建議台大、中興、屏東科大等學校應研議專科教育，獸醫系學生畢業後，再接受一年專科培訓，通過考試後，給予相關認證，才能確保醫療品質，減少糾紛。