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國1七堵北上增設匝道 估年底前完成可行性評估

中央社／ 基隆6日電

基隆市政府爭取在國道1號七堵區增設北上出口匝道，市府交通處長王圳宏今天表示，預計年底前完成可行性評估，報請交通部研議後續推動。

基隆市府8月31日舉辦地方說明會，提出在大華系統交流道或五堵交流道，增設北上匝道共3種方案。

根據資料，方案1從大華系統交流道增設北出匝道，跨越國道1號銜接俊賢路，匝道長度約700公尺，預估完工後尖峰時段可分流23%至33%車流，可節省10.5分鐘車程，但須在山崩地滑地質敏感區落墩，總經費是3個方案中最高約新台幣13.32億元，施工工期17個月。

方案2則是從五堵交流道北出匝道岔出，匯入增設集散道路銜接實踐路，匝道長度約380公尺，預估完工後尖峰時段可分流38%到46%的車流，可節省約7分鐘車程，總經費約7.57億元，施工工期16個月。

方案2A從五堵交流道北出匝道岔出，跨越北入匝道銜接實踐路，匝道長度約380公尺，預估完工後尖峰時段可分流38%到46%的車流，可節省約7分鐘車程，總經費9.61億元，施工工期19個月。

王圳宏今天向中央社記者表示，可行性研究期中階段已完成，已進入期末階段，預計年底前完成可行性評估後，呈報交通部研議後續推動可行性。

基隆 國道 交通部

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