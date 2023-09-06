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毛孩醫療／貓狗需要人工植牙嗎？網路引發論戰

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
貓狗植牙議題在網路引發論戰。圖為獸醫師為動物看診治療，並非新聞當事人。記者林澔一／攝影
貓狗植牙議題在網路引發論戰。圖為獸醫師為動物看診治療，並非新聞當事人。記者林澔一／攝影

貓狗需要人工植牙嗎？最近獸醫界出現激烈論戰，部分動物醫師提倡毛小孩植牙，但有更多醫師認為，這對寵物屬於不必要醫療，除了昂貴費用，一顆約需十萬元，且讓寵物身陷多次的全身麻醉風險。

動物醫學精進，動物醫院也朝向專科化，出現不少牙科診所，除了幫狗貓做牙齒根管治療，還透過3D列印技術，製造牙冠、齒模，另有狗貓口腔外科，幫毛小孩執行齒列矯正、人工植牙。

與人類植牙過程相同，獸醫師幫貓狗植牙，先將植體種至牙骨中，做為人工牙根，等一段時間後，再裝上人工牙冠。由於貓狗不可能乖乖地張開嘴巴，讓獸醫師完成手術，因此，全程均需麻醉，整體費用遠遠高於人類，一顆約十萬元起跳。

不過，最近貓狗植牙議題在網路引發論戰，一派認為，獸醫原則為減輕動物的疾病、痛苦和殘疾，並減少牠們的疼痛與恐懼，但植牙對動物來說，並不會達成任何上述目的，為犬貓做植牙手術違反了獸醫醫學倫理。

新北市獸醫臨床醫學會理事長蔡志鴻指出，狗貓牙齒結構與人類不同，使用方式也不一樣，人類牙齒以咀嚼為主，慢慢磨碎食物。相較之下，貓狗牙齒較為鋒利，功能在於撕咬、切割食物（肉塊），因此，大部分狗狗在進食時，幾乎都不太會咀嚼，而是直接吞食，因此，不管是貓狗掉牙或牙齒斷裂，植牙的意義不大。

此外，許多貓狗係因牙周病嚴重，齒槽骨萎縮，以致掉牙，即使勉強植牙，還是容易脫落。毛小孩用牙習慣不佳，術後仍舊用力啃咬，大幅縮短了植體、人工牙冠等使用壽命。最重要的是，手術過程中，貓狗必須全身麻醉，增加風險。

「狗貓即便全口無牙，仍可吞食，吃得很好。」蔡志鴻強調，貓狗植牙，除了美觀之外，未能帶來實質好處，因此，目前絕大部分獸醫師仍不建議幫毛小孩做植牙手術。

獸醫師 牙齒 手術 毛小孩 寵物 牙周病
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