胃食道逆流、肩膀痛竟動脈硬化 醫曝此病已非長者專屬

動脈硬化已非老年人疾病，依衛福部111年統計，25至64歲的青壯年、中壯年族群，因動脈硬化死亡率竟與65歲以上長者相近，兩者僅相差3%。中華民國血脂及動脈硬化學會理事長黃柏勳表示，111年十大死因統計，前7名就有4名與動脈硬化有關，而糖尿病、高血壓、高血脂為心臟病重要危險因子，其中，國人最容易忽略高血脂的威脅。

中華民國血脂及動脈硬化學會舉辦動脈硬化衛教活動，黃柏勳說，就106至109年國民營養健康狀態變遷調查，全國18歲以上成年人，每4人就有1人罹患高血脂；另依全國20歲以上人口約1940萬人，其中約25.6%患有高血脂，人數約500萬人，造成血管阻塞的主因之一，便是高血脂及其延伸的動脈硬化心血管疾病。

黃柏勳指出，許多中壯年認為，「動脈硬化是長輩才會有的疾病」，事實上絕非如此，檢視各年齡層心臟疾病死亡率發現，25至64歲青壯年、中壯年族群，其死亡率竟與65歲以上長輩激似、僅相差3%左右。且就三高診斷率觀察，糖尿病診斷率為77%、高血壓63%，但高血脂診斷率僅52%，各年齡層診斷率都偏低。在亞洲國家，台灣診斷率更低於日本80%、南韓63％。

67歲張先生數年前就知道自己的低密度脂蛋白膽固醇數值超標，但並未正視，心想靠改變飲食習慣、運動，改善病情。但去年2月，他突然感到胸悶、左側肩膀痛，原以為是年紀大了，症狀一直沒有好轉，檢查竟發現是高血脂引起動脈硬化。

張先生說，醫師發現，他的心臟三條冠狀動脈中，有一條已嚴重堵塞，僅剩下約10%可讓血液流通，一個不小心可能心肌梗塞，建議緊急手術治療。黃柏勳指出，許多動脈硬化症狀為胸悶、頭痛，但有部分病患為非典型症狀，包括胃食道逆流、肩膀痛等，一旦出現上述症狀應提高警覺，盡速到醫院檢查。

中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長劉秉彥說，高血脂病人罹患心臟疾病風險為健康人的3倍，主因是俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇過多。低密度脂蛋白如同亂丟垃圾的壞人，會把膽固醇丟在血管壁上，隨著「垃圾」越來越多，血管便會變得越來越狹窄。

劉秉彥指出，血管變窄後，可以通過的血液變少，體力變差、頭暈、嗜睡等症狀會接踵而來，血管堵塞機率也會增加，且「堵哪裡，壞哪裡」，若堵塞在心臟血管，會引起急性心肌梗塞；發生在腦內，會造成腦中風；出現在周邊動脈，則會造成周邊血管阻塞等。除此之外，其他三高疾病、脂肪肝、慢性腎臟病的風險也會有所增加。

黃柏勳說，為遠離高血脂，應先了解自身血脂是否正常，不論是企業健檢或政府免費健檢，以每年抽血檢查自身血脂數值的目標。若忘記自已血脂數值或控制標準，只要打開「全民健保行動快易通」，即可快速檢視相關數值與衛教資源。根據過往經驗，發生動脈粥狀硬化心血管疾病的病人，在療程展開一年後，高達三分之一的病人中斷服藥；兩年後，更有超過一半病人放棄治療。提醒民眾，若對療程有任何疑慮應與醫師配合，以享受暢心無阻的「心」健康。