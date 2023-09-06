助學習障礙孩子 聯勸攜手全聯號召「愛從1開始」零錢捐
據特殊教育統計年報，學習障礙占身心障礙國中小學生裡的4成，是特教占比最高的類別，但社會大眾對學習障礙的認識與理解仍不足。聯合勸募攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會推動「愛從1開始－學習障礙學童助學計畫」，目標募集至少700萬元經費，號召大家隨手捐零錢、PX Pay點數，或是透過信用卡線上捐款，支持學習障礙孩子突破困境。
聯勸理事長鄭信真指出，社會大眾對學習障礙的認識及理解普遍不足，因此聯勸再次攜手公益好夥伴全聯福利中心及全聯佩樺基金會，希望大家用實際行動支持學習障礙的兒童與家庭，同時為了提高民眾對學習障礙議題的關注，今年也邀請到久未現身的林志穎擔任公益愛心大使，期待透過小旋風的魅力募集更多的服務經費幫助學習障礙學童，打造適合學習的互動教材獲得正確的學習引導。
林志穎分享，小時候早讀的關係，他一直有課業跟不上的挫折感，國小三年級才比較懂二年級的東西，因此能同理學習障礙的孩子們需要更多的時間才能去吸收知識，透過這次機會，他更了解學習障礙學童，對學障孩子來說，有合適的教材才能真正提升學習效率，更重要的是需要大家更多同理心和行動支持。
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台全聯超過1100家門市皆有設置「愛心零錢箱」，今年1至8月的實體門市零錢捐共募得將近1300萬元，PX Pay點數捐也募得福利點數逾2千萬點，相當於超過200萬元，全聯也在今天捐出100萬元，盼在募款活動的最後一個月「拉尾盤」，呼籲民眾一起幫助學習障礙的孩子。
聯勸秘書長朱紫碧說，學習障礙一直是隱形障礙，在辨識、鑑定上有難度，因此相對難取得正式的特教資源，學障的孩子不是笨、不是調皮，而是需要學習資源的協助，聯勸去年打造第一套中文注音符號學習教材，今年則再度與台中市學思教育學會合作，打造第二套學習教材「星際冒險ABC」，以電腦互動遊戲幫助孩子記憶26個英文字母，她說，這套教材不限學習障礙者，所有關心台灣兒少教育的夥伴們都可下載使用。
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