助學習障礙孩子 聯勸攜手全聯號召「愛從1開始」零錢捐

據特殊教育統計年報，學習障礙占身心障礙國中小學生裡的4成，是特教占比最高的類別，但社會大眾對學習障礙的認識與理解仍不足。聯合勸募攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會推動「愛從1開始－學習障礙學童助學計畫」，目標募集至少700萬元經費，號召大家隨手捐零錢、PX Pay點數，或是透過信用卡線上捐款，支持學習障礙孩子突破困境。

聯勸理事長鄭信真指出，社會大眾對學習障礙的認識及理解普遍不足，因此聯勸再次攜手公益好夥伴全聯福利中心及全聯佩樺基金會，希望大家用實際行動支持學習障礙的兒童與家庭，同時為了提高民眾對學習障礙議題的關注，今年也邀請到久未現身的林志穎擔任公益愛心大使，期待透過小旋風的魅力募集更多的服務經費幫助學習障礙學童，打造適合學習的互動教材獲得正確的學習引導。

林志穎分享，小時候早讀的關係，他一直有課業跟不上的挫折感，國小三年級才比較懂二年級的東西，因此能同理學習障礙的孩子們需要更多的時間才能去吸收知識，透過這次機會，他更了解學習障礙學童，對學障孩子來說，有合適的教材才能真正提升學習效率，更重要的是需要大家更多同理心和行動支持。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全台全聯超過1100家門市皆有設置「愛心零錢箱」，今年1至8月的實體門市零錢捐共募得將近1300萬元，PX Pay點數捐也募得福利點數逾2千萬點，相當於超過200萬元，全聯也在今天捐出100萬元，盼在募款活動的最後一個月「拉尾盤」，呼籲民眾一起幫助學習障礙的孩子。