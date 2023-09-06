快訊

金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

成功突破美國制裁？華為新機Mate 60 Pro引關注 外媒揭2疑點

台南海東國小疑似食物中毒 35名學童突肚痛、噁心想吐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台午後大雷雨一路到周五 陽光露臉留待下周

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
到周五前，各地天氣不穩，慎防午後大雷雨。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
到周五前，各地天氣不穩，慎防午後大雷雨。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

低壓帶影響及午後熱力作用，中央氣象局下午發布20縣市豪大雨特報。到周五前，各地天氣不穩，慎防午後大雷雨；周末起雨勢趨緩，下周一全台才回歸多雲到晴。另外，琉球海面有低壓形成，是否有機會成熱帶擾動，甚至發展成颱風，周末再觀測。

中央氣象局預報員葉致均表示，受低壓帶影響，加上午後熱力作用，今天各地降雨明顯，最大時雨量在嘉義市東區110.5毫米、新北鶯歌、樹林也達95毫米；至周五前，全台天氣均不穩，各地留意午後大雷雨，尤其中南部、東半部和各地山區局部大雨或豪雨。

周六至周日，水氣漸減，南部、東半部雖有降雨，但雨勢趨緩；另因環境場偏北風，基隆北海岸、宜蘭也有零星降雨。

下周一起，乾空氣移入，水氣更少，全台天氣回歸多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，但雨區縮小；花東地區、恆春半島則為短暫陣雨。

葉致均說，未來一周，各地高溫普遍30至34度。

另外，交通部民航局指出，受海葵颱風影響，今日截至晚間6時，國內線取消2架次、國際暨兩岸航線未受影響。

海葵颱風 氣象局 大雷雨 大雨特報

延伸閱讀

桃園大雷雨水淹深達小腿肚 八德居民急搬家具降低財損

雨彈來襲！20縣市豪大雨特報 雙北留意午後大雷雨

新北板橋狂炸大雷雨 大觀地下道積水半輪胎高緊急封閉

國家警報響了！桃園、新北大雷雨轟一個半小時

相關新聞

全台午後大雷雨一路到周五 陽光露臉留待下周

低壓帶影響及午後熱力作用，中央氣象局下午發布20縣市豪大雨特報。到周五前，各地天氣不穩，慎防午後大雷雨；周末起雨勢趨緩，...

發現糞便潛血逾一年才檢查 醫：罹晚期大腸癌風險增2.8倍

大腸癌連續15年蟬聯癌症發生率第一名，據衛福部國健署109年癌症登記最新資料，癌症發生人數男女合計，大腸癌排名第一，為1...

助學習障礙孩子 聯勸攜手全聯號召「愛從1開始」零錢捐

據特殊教育統計年報，學習障礙占身心障礙國中小學生裡的4成，是特教占比最高的類別，但社會大眾對學習障礙的認識與理解仍不足。...

環境部環委名單曝光 環團批評：環境部仍是經濟部小弟

環境部因組改導致環評委員及環評案件審查空了30多天，環境部今公布第一屆環評委員名單，除了環境部部長及次長、5名機關代表委...

政院將補助65歲以上健保費 最快明年上路

有關65歲以上長者健保費應由政府全額補助，行政院與衛福部今（6）日下午召開會議討論，據悉，決議針對健保第六類中，每月全額...

多喝牛奶真的會長高？小兒科醫師打破家長迷思

牛奶富有鈣，常被認為多喝牛奶可以長高。國泰醫院小兒科主任級醫師侯家瑋指出，常遇到家長擔憂孩子長不高，不曉得是不是要吃鈣片...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦