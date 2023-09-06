全台午後大雷雨一路到周五 陽光露臉留待下周

低壓帶影響及午後熱力作用，中央氣象局下午發布20縣市豪大雨特報。到周五前，各地天氣不穩，慎防午後大雷雨；周末起雨勢趨緩，下周一全台才回歸多雲到晴。另外，琉球海面有低壓形成，是否有機會成熱帶擾動，甚至發展成颱風，周末再觀測。

中央氣象局預報員葉致均表示，受低壓帶影響，加上午後熱力作用，今天各地降雨明顯，最大時雨量在嘉義市東區110.5毫米、新北鶯歌、樹林也達95毫米；至周五前，全台天氣均不穩，各地留意午後大雷雨，尤其中南部、東半部和各地山區局部大雨或豪雨。

周六至周日，水氣漸減，南部、東半部雖有降雨，但雨勢趨緩；另因環境場偏北風，基隆北海岸、宜蘭也有零星降雨。

下周一起，乾空氣移入，水氣更少，全台天氣回歸多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，但雨區縮小；花東地區、恆春半島則為短暫陣雨。

葉致均說，未來一周，各地高溫普遍30至34度。

另外，交通部民航局指出，受海葵颱風影響，今日截至晚間6時，國內線取消2架次、國際暨兩岸航線未受影響。