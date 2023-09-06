多喝牛奶真的會長高？小兒科醫師打破家長迷思

牛奶富有鈣，常被認為多喝牛奶可以長高。國泰醫院小兒科主任級醫師侯家瑋指出，常遇到家長擔憂孩子長不高，不曉得是不是要吃鈣片？他表示，缺鈣確實長不高，但多補充鈣質，也可能不會長更高，牛奶是鈣質補充優良來源，但單純補充鈣質不會直接增加身高。

侯家瑋表示，影響長高的因素很多，包含睡眠、運動、飲食、遺傳、足夠的生長激素與甲狀腺素等。而不論兒童、青少年、老年人都需要注意鈣質補充，鈣質有助於骨質密度的增加，但單純補充鈣質不會直接增加身高。

侯家瑋說，建議鈣質攝取從天然飲食，乳製品通常是首選，如牛奶、優酪乳、起士等。牛奶可以提供生長所需的蛋白質、糖類、脂肪和鈣質；若是小孩偏食，平時營養不均、體重過低可以多喝牛奶。惟他也強調，除非是先天或遺傳性疾病嚴重缺少鈣或維他命D導致佝僂症引起的身材矮小，一般是不需要額外補充鈣片及維生素D。

此外，弱勢孩童有乳糖不耐症或是過敏問題，他建議可以用菠菜、花椰菜、芥藍菜、蛋黃、豆製品等作為替代品。而坊間廣告高鈣產品可能會幫助鈣吸收，但對長高並無直接助益。

侯家瑋也提醒，多從事戶外運動也可增加骨質密度，特別是抗重力運動，如彈跳、打籃球、跳繩、跳高等，都有助強化骨骼。