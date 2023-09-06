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中壯年若不顧血脂 與65歲以上長者死亡率僅差3%

中央社／ 台北6日電

動脈粥狀硬化心血管疾病不只會找上長輩，檢視台灣各年齡層心臟疾病死亡比例，上有老、下有小要照顧的中壯年「三明治世代」若不控制血脂，死亡比例竟與65歲以上長輩僅相差3%。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長、台北榮民總醫院內科部心臟內科主治醫師黃柏勳今天在記者會表示，台灣心血管疾病總死亡率與癌症相當，「高血脂」是民眾最常忽視的危險因子，台灣18歲以上成年人，每4人就有1人罹患高血脂，是造成血管阻塞的主因之一。

推估台灣約有500萬民眾有高血脂，如此危險的健康問題，在台灣診斷率卻並不好，黃柏勳說，與日本80%、南韓63%相比，台灣高血脂診斷率僅52%，這個現象在年輕族群尤其明顯，主因是高血脂初期幾乎沒有不適症狀，容易被民眾忽視。

「血管硬化是生命終止的開始。」中華民國血脂及動脈硬化學會秘書長、成大醫院內科部部主任劉秉彥說，遠離血管硬化，控制血脂、膽固醇是關鍵，低密度脂蛋白膽固醇是壞膽固醇，只會堆積在血管，越低越好；高密度脂蛋白膽固醇是好膽固醇，可將壞膽固醇帶離血管，越多越好。

劉秉彥表示，高血脂不像糖尿病一樣，有固定的控制標準，每個風險族群對應的標準略有不同，簡而言之就是心血管事件風險越高，壞膽固醇就要越低。民眾可詢問專業醫師，依循2022年最新版「台灣高風險病人血脂異常臨床治療指引」建議，每年追蹤自身血脂數值。

劉秉彥進一步說明，一般民眾應控制於130 mg/dL以下；糖尿病、腎臟病病人應控制於100 mg/dL以下；若發生過心血管事件的高風險族群，甚至反覆發生心血管事件的超高風險族群，應分別控制於70mg/dL和55 mg/dL以下。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良也指出，台灣有達79%源於動脈粥狀硬化心血管疾病，延伸住院醫療費用約占健保支出10%，將近新台幣638億元。據世界衛生組織指出，約80%心血管疾病可以預防，提升台灣對高血脂的病識感與血脂數值的重視刻不容緩。

石崇良說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台灣民眾為了領口罩、檢視篩檢結果，全民健保行動快易通下載量增加，在人手一機的時代，這個平台是更貼近民眾生活型態的衛教管道，血脂衛教也會上架全民健保行動快易通。

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