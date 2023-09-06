他PO一顆高麗菜654元 網見地點笑：這裡賣太便宜還沒人敢買

接連幾個颱風，導致全台菜價飆漲，今天有網友在臉書粉專「路上觀察學院」貼出某百貨公司的高麗菜價格，驚呼「台北XX百貨，看看高麗菜一顆多少錢？颱風季，我一般都不會買青菜，貴爆了！頂樓的草，加減吃…」。

這名網友在臉書粉專「路上觀察學院」貼出一顆654元的高麗菜後，數百網友在底下留言，不過許多網友一面倒說，「XXX，誰會跑去XX百貨買高麗菜」、「在那類型的超市賣太便宜，還沒人敢買耶」、「會在那邊買的人應該也不差錢吧？」、「在夏天，跑去貴婦百貨超市嫌人家高麗菜貴，我看的都快中風了，平常有在煮菜嗎？」、「貴婦去的地方，買的是不看價錢的優越感啊」。

還有網友稱「高利菜，無誤」、「貧窮限制了我的想像」，不過也有自稱北農人的網友留言說「高麗菜有很多種，你看到的是在夏天本來就貴的高山初秋…，錢根本不是問題，問題是你就不懂高麗菜……北農人路過。」