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她買蛋回來就洗「怕雞屎」 農委會曝正確做法：做錯易長黴斑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友疑惑買完蛋是否要先清洗，再冰入冰箱，農業部則曝解答「不要先清洗」。圖／本報系資料照片
一名網友疑惑買完蛋是否要先清洗，再冰入冰箱，農業部則曝解答「不要先清洗」。圖／本報系資料照片

許多家庭主婦、家庭主夫有自己的清潔、料理食材撇步，一名女網友日前表示，她每次買散蛋回來，都會先洗蛋，但是很多人都告訴她「蛋還沒有要煮，洗了就會變質」，讓她疑惑「這樣雞屎不是會直接放進冰箱嗎？」對此，網友分成兩派，一派認為先洗好才乾淨，另一派認為要煮再洗就好。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她每次買蛋回來，都會先清洗一番，但是很多人告訴她「不能先洗，蛋會變質」，不過原PO很困惑表示「我實在無法接受，雞蛋上面的雞屎放進冰箱裡，從小洗到大也沒遇過臭掉的雞蛋，真的洗了就會臭掉嗎？」

文章曝光後，引來500多則留言，有人認為不要先洗，指出「我都是要煮才洗」、「我通常是要使用才會洗一下」、「蛋殼有毛細孔，所以才說盡量不要清洗，因為洗完的雞蛋要快點吃才會新鮮」、「我在學甜品製作時，老師說雞蛋洗了就會有細菌從毛孔進去，讓蛋變質，所以妳真的要吃的時候，才來清洗比較好」。

也有一派認為應「洗完再放冰箱」，指出「昨天剛上完營養師的課，她說未清潔過的雞蛋，直接冰到冰箱，有可能會讓上面的細菌感染其他食物」、「可以洗，但要擦乾才放冰箱」、「我也不能接受雞屎，一定要洗完才放冰箱」。

而農業部曾在臉書指出，一般買回家的雞蛋建議不要清洗，可用乾淨軟布輕輕擦拭後直接放入冰箱保存，因雞蛋表層有保護層，可防止微生物汙染雞蛋，若在家用水洗，因家裡沒有像洗選蛋廠的專業清洗流程，不僅無法真正把蛋洗乾淨，有可能破壞蛋殼保護層，貯存期間有可能微生物生長而發生黴斑。

雞蛋 冰箱

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