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雨彈來襲！20縣市豪大雨特報 雙北留意午後大雷雨
低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。中央氣象局下午發布20縣市豪大雨特報，其中8縣市留意大雷雨即時訊息、2縣市留意山區暴雨。
中央氣象局下午發布豪雨特報，影響到晚上，包括新北市、基隆北海岸、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區、馬祖地區。
中央氣象局下午也針對南投縣、雲林縣、台中市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、台北市、新北市，發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
另外，針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）發布災防告警，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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