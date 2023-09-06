台北榮總中午門診電腦系統當機陸續恢復 院方說是這原因

台北榮總今中午12點半左右傳出網路系統當機中斷，導致部分門診等其他一般業務無法正常運作。北榮表示，了解原因為內部DNS(網域名稱系統Domain Name System)異常，部分門診資訊系統當機，受影響部分立即啟動人工處理，採雙軌作業。經重啟DNS系統並排除異常，於13:40陸續恢復正常作業，造成民眾不便，甚感抱歉。

對於網路系統當機，北榮表示，這次為院內部分Windows7作業系統運作不順暢，當醫師診斷後，利用電腦系統開立處方箋，輸入後由電腦計價、計價後讓病人領藥、付費，但由於上午病患多、資訊量大，部分Win7作業系統跑不動，導致計價速度較慢，但其餘院內採用Win10作業系統的部門則不受影響。

北榮表示，院內系統有時候因更新或新舊系統改版，多少有類似情況發生，每次狀況不太一樣。