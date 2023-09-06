加熱菸沒下文？近千人上凱道控國健署瀆職 藍綠民代都到場聲援

新版菸害防制法上路至今半年，雖然允許加熱菸，但最關鍵的健康風險評估審查始終毫無進度，民眾不滿國健署沒有相關配套，導致買不到加熱菸，今天動員近千人上凱道遊行抗議，懷疑政府獨厚紙菸、強迫人民吸二手菸，資深媒體人彭華幹、藍綠民代趙天麟、徐巧芯、張斯綱都到場聲援，轄區警方動員大批警力戒備，沒有發生衝突；總統府公共事務室專委彭昌盛現身接受陳情書。

遊行隊伍先在自由廣場集合，一路走向凱道，近千人高喊「扇走二手菸、我要加熱菸」、「有法就執法、國健署瀆職」等口號，彭華幹更站在車隊上高喊抗議，控訴國健署擺爛審查加熱菸健康風險評估，進度牛步化，在總統府前怒嗆蔡英文總統、痛批政府官員擺爛耍賴。

立委趙天麟、台北市議員張斯綱、徐巧芯等人也到場聲援，趙天麟說，菸防法已三讀通過，關於指定菸品的健康風險評估審查，希望國健署依法行政，不要不作為，儘快依法審查。

徐巧芯表示，二手菸害應該全面禁止，紙菸危害人民健康，有合於法令的指定菸品，就應該讓人民有選擇，既然菸防法已通過，國健署就應依法行政，好好審查，不能怠惰；張斯綱則說，未成年絕對不鼓勵接觸任何菸品，加熱菸既然三讀，就要有相關施行細則。

彭華幹說，支持者不分藍綠，都認同降低二手煙害是世界共通的潮流，國健署應該依法行政，怠惰瀆職讓二手菸害繼續迫害全民健康，台灣的國際形象會大受打擊，政府好不容易順應民意修法，卻又用行政手段故意拖延，那就只是在玩兩面手法欺騙民眾。

現場有情緒高亢的民眾站到行動指揮車前的肥皂箱上，火力全開砲轟政府，依法執法是民主法治國家精神，既然新版菸防法三讀通過「嚴禁電子菸、納管加熱菸」，政府就應該按照法令讓合法的上市，不應該是讓新法上路前被查扣的加熱菸品，要民眾先花200萬元申請健康風險評估，才能領回被查扣的加熱菸。