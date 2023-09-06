嘉義43歲男習慣「每天吃1物」 吃了十幾年口腔癌找上身

嘉義43歲陳姓男子每天都會吃30幾顆檳榔，這習慣已有10餘年，日前發現口腔內傷口愈來愈大，趕緊至中榮嘉義分院就醫，經耳鼻喉科主任醫師邱于容檢查診斷為口腔癌第一期。接受治療後恢復良好，沒想過吃檳榔會造成口腔病變，他再也不敢吃檳榔，完全戒除這壞習慣。

醫師邱于容表示，研究顯示在台灣嚼檳榔是口腔癌發生的主因，因台灣的口腔癌患者，約9成有嚼檳榔的習慣；口腔癌好發年齡多在40～70歲之間，但近年來發現年齡有下降趨勢，青壯年男性罹患口腔癌人數漸增。國家衛生研究院發現，單就嚼檳榔導致口腔癌的機率有28倍，嚼檳榔加喝酒多54倍，嚼檳榔加吸菸是89倍，若合併吸菸、喝酒、嚼檳榔3種習慣者，發生口腔癌的風險是3種習慣皆無的123倍。

口腔癌、口咽癌及下咽癌高居國內男性10大癌症發生率及死亡率第4位；近10年，台灣每年罹患口腔癌的人數已增加2倍，每年約有5400名新診斷口腔癌個案，有2300人因口腔癌死亡，是近年來台灣男性罹患的癌症中，發生率和死亡率增加最快的癌症主因。

邱于容說，口腔癌是最容易自我發現的癌症，建議民眾若發現下列情況，應立即就醫作進一步檢查：口腔黏膜的顏色或形狀改變（變白或變紅），或表面變得粗糙、嘴唇或口腔有超過2周以上、慢性不癒合的潰瘍、嘴唇、口腔、或頸部有不明原因之腫塊或突起物、口腔內任何一部位發生不明原因出血、疼痛或麻木感、喉嚨有異物感，有久不癒的咽喉痛，或吞嚥、咀嚼時感困難或疼痛、頸部摸到腫塊、舌之活動度受限，導致咀嚼、吞嚥、說話困難、牙齦腫脹造成假牙固定不良或不適、牙關緊閉，張嘴受限、聲音改變、耳朵疼痛。

口腔癌若能早期診斷並接受治療，約有8成患者可存活5年以上，國外研究顯示，口腔黏膜檢查可有效降低4成口腔癌的死亡率，台灣的研究發現，口腔篩檢可減少晚期口腔癌達21%、降低口腔癌的發病率並提高生存率。口腔黏膜篩檢的目的，除了早期發現口腔癌，更重要的是找出癌前病變並及時適當治療、阻斷癌症的發生，同時衛教戒除檳榔與吸菸，改善部分輕微或淺層的病變，以減少日後再次發生癌前病變與癌症的風險。