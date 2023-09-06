救少子！北市輪狀疫苗補助須設籍2年 家長盼放寬

為鼓勵生育，台北市推動好孕、助養等政策，不過有民眾反映，孫子今年7月出生，因父母設籍北市未滿2年，不符資格申請輪狀病毒疫苗補助，只能自費接種，限制不合理，盼能放寬縮短嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗補助對象設籍及居住年限。衛生局表示，後續會針對疫情趨勢及接種情形，適時評估調整補助資格及方案，也會適時向中央建言，評估納入公費疫苗可行性。

好發冬季的輪狀病毒，主要侵襲5歲以下幼童及嬰幼兒，若無及時治療，恐造成嬰幼兒脫水、電解質失衡、休克甚至死亡，但因輪狀病毒疫苗在國內仍屬自費疫苗，依廠牌需口服二至三劑，費用5千到6千元。

正因疫苗價格不便宜，北市衛生局從106年4月起，試辦補助接種輪狀病毒疫苗，補助對象為領有台北市兒童醫療補助證者，第一類0歲至未滿6歲、及第三類0歲至未滿6歲的第三胎兒童，每位定額補助2100元，第二類0歲至未滿6歲、低收入戶或無力負擔者及0歲至未滿12歲罕見疾病患者或重大傷病者全額補助，每位補助5700元。

據衛生局統計資料，台北市106年接種人數1萬8563人，107年2萬1904人，108年2萬1121人，109年1萬8939人，110年1萬6852人，111年1萬4782人，預算執行率106年99.5％，107年70.5％，108年85.3％，109年78.7％，110年77.7％，111年77.9％。

吳世正近日也接獲民眾反映，表示孫子7月出生，透過民政局「祝您好孕」網站查詢相關福利措施，得知申請輪狀病毒疫苗補助的前提是要取得台北市兒童醫療補助證，也就是父、母之一（或監護人）要設籍並實際居住臺北市滿2年，因其父母設籍未滿2年，不符資格只能自費接種，陳情人認為限制不合理，盼能放寬。

吳世正認為，為避免幽靈人口占用本市福利資源，規定設籍及居住年限無可厚非，但是否要到兩年這麼久？少子化是國安議題，政府站在鼓勵生育立場，應盡力給予各種補助，以目前北市補助接種嬰幼兒輪狀病毒疫苗的人數及經費來看，尚有餘裕，應可考量縮短設籍及居住年限，讓更多新生兒家庭受惠。

北市衛生局回應，輪狀病毒疫苗補助計畫資格是考量弱勢族群照護對象、政策可行性、經費負擔及使用者付費等，以兒童醫療補助計畫對象為依據，針對弱勢族群給予全額補助，一般對象則給予定額補助。衛生局會針對疫情趨勢及接種情形，適時評估調整補助資格及方案，也會適時向中央建言評估納入公費疫苗之可行性。