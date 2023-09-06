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流感疫情爆不停 醫師提醒慎防開學群聚潮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院兒科醫師許峻銘表示，今年流感因「免疫負債」，在夏季仍呈流行趨勢。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院兒科醫師許峻銘表示，今年流感因「免疫負債」，在夏季仍呈流行趨勢。圖／光田綜合醫院提供

今年夏季流感疫情未如往年一樣消退，反而從6月至8月，仍處於病例增加階段，兒科醫師提醒，流感疫情從去年秋冬到今年春夏幾乎未停歇，加上9月步入開學季，群聚機率將大增，家長要留意孩子的健康狀況。

流感以前多集中於秋冬兩季，但根據疾管署的統計，從去年10月1日截至8月28日為止，流感重症病例多達582例，疫情也仍持續上升中。

光田醫院大甲分院兒科許峻銘醫師指出，今年夏天包含流感病毒的多種病毒疫情未能退燒，因為「免疫負債」，過去新冠病毒防疫時期，大家都會戴口罩、勤洗手，所以大多數兒童在保護下都很少病毒感染，增加很多易感宿主。

因為兒童在疫情前可能造成流行的病毒，大都沒有抵抗力，開始解封後，防疫鬆懈，忽略戴口罩跟洗手，再加上群聚機會增加，各種病毒就在易感兒童之間流行；其次是流感疫苗效力降低，不少病童去年都曾接種流感疫苗，但到了今年7月和8月，疫苗效力也已減低，感染機率大增，多重因素下，使流感在今夏仍處於流行期。

目前流感疫情仍嚴峻，加上遇開學季增加群聚機率，新一季流感疫苗要到10月才開打，面對這個「空窗期」，恐使流感疫情加劇。許峻銘醫師建議家中有幼童的家長，孩子在容易發生感染的地方，如醫院、診所等，應戴好口罩，回家多洗手；最好也避免出入人潮眾多的場合，減少群聚感染。

若家中有孩子有類流感的症狀，如高燒，呼吸道症狀外有明顯的全身性症狀，如頭痛、身體酸痛、全身倦怠等，最好盡速就醫，且使用抗流感病毒藥物，才能減低重症機率。如果確診流感，也盡量在家休息，勿到校或外出，並留意病程變化。若孩子持續高燒不退，或出現呼吸急促、呼吸困難、意識變化等重症前兆，最好立刻至大醫院急診，勿延誤病情。

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