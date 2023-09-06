鍋貼有蛆？北市衛生局查八方雲集店家 令6項環境缺失限期改善

網友昨指控，用外送平台叫位於北市內湖區八方雲集分店的鍋貼，吃到一半發現鍋貼裡面有蛆蟲，引起熱議，八方雲集則發聲明表示，煎台烹煮溫度超過攝氏140度不可能有蛆蟲等活體在產品表面存活。北市衛生局表示，接到消息後昨天下午已有派員前往稽查，初步沒發現病媒出沒痕跡，但環境上有缺失，已要求限期改善，也會針對外送過程環境進行檢查。

八方雲集聲明指出，針對此外送個案，由於運送過程、消費者實際用餐時間、以及現場環境並未通盤瞭解，不便多作評論，且該店當日並無其他顧客反應，過往亦未發生過類似狀況。當日晚間接獲顧客反應後，客服人員於第一時間關心消費者身體狀況，隔日並由客服主管偕同加盟店長親自前往探視慰問。

衛生局食品管理科長陳怡婷表示，民眾第一時間打電話反應問題，檢驗同仁受理申請即食餐食微生物檢驗，檢體以調製後不超過24小時為限。民眾打第二通電話反應，稽查同仁接獲民眾電話受理陳情並將前往稽查，不過在進行資料錄案時，民眾又打來電話表示，暫不投訴錄案。

陳怡婷說，包含影片、照片事證足夠明確，衛生局都會派員前往稽查，昨天網路上有消息傳出後，下午就有到店家稽查衛生，現場是沒有看到病媒出沒痕跡，包括餐飲調製區、座位區、儲存空間等，不過還是有其他衛生問題，衛生局也有要求限期改善。

根據衛生局公布公開資料，共查出6項缺失，包含地面清潔、設備與器具保持清潔、個人衣物帶入食品作業場所、工作著裝不整、製備流程規劃應避免交叉污染、機械與器具保持清潔都有缺失，陳怡婷說，要求限期改善後，期屆則無預警複查，如複查不合格，可裁處6萬至2億元罰鍰。

陳怡婷也說，該案民眾是用外送平台，在責任歸屬上會比較模糊，針對本案，也會和外送平台聯繫瞭解送餐流程，並針對負責外送員送餐設備檢查，包含外送箱、配送時間等環境是否符合標準。