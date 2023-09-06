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國旅又更貴了？上半年房價持續漲 觀光旅館每晚4618元漲14.14%

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年上半年觀光旅館平均房價4618元，成長14.14%最高。示意圖，本報資料照
今年上半年觀光旅館平均房價4618元，成長14.14%最高。示意圖，本報資料照

疫後觀光復甦，今年上半年旅宿業總營業收入約848.4億元，較去年同期增加42.17%、較疫情前成長11.08%。根據交通部觀光局統計，今年上半年平均房價也呈上漲趨勢，其中觀光旅館平均房價4618元，成長14.14%最高，又以南投縣平均房價1萬5449元居冠；一般旅館則以宜蘭縣平均3474元居冠；民宿則以台北市平均6000元最貴。

觀光局表示，旅宿業今年上半年平均房價較去年同期呈上漲趨勢，觀光旅館業平均房價4618元，較去年同期平均房價4046元增加572元，約成長14.14%。旅館業平均房價為2647元，較去年同期平均房價2449元增加198元，約成長8.1%。民宿業平均房價為2536元，較去年同期平均房價2500元增加36元，約成長1.44%。

觀光局指出，平均房價上漲原因推估為各項原物料價格上漲，今年上半年消費者物價指數（CPI）較去年同期增加2.32%，其中服務類漲2.85%；另每月基本工資也逐年調升，由2019年23100元增至今年26400元，除此之外，電價的調漲也推升旅宿業經營面向，包含住宿、餐飲及其他休閒設施營運成本。

觀光局進一步分析，觀光旅館以南投縣平均房價居冠，達1萬5449元，因該縣市觀光旅館為涵碧樓大飯店及雲品溫泉酒店日月潭2家以高端客群為主要市場的觀光旅館；旅館業則以宜蘭縣平均房價3474元居冠，該縣市共有239家一般旅館，其中有79家溫泉或渡假旅館高於平均房價，顯示在國內進行精緻旅遊或度假型的行程受青睞。

在民宿方面，以台北市平均房價6000元最高，但客房住用率僅2.76%，為全台最低；苗栗縣平均房價3897元居次，客房住用率24.52%，仍略低於全台平均25.71%。

觀光局 民宿 南投

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