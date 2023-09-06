趨近疫情前水準！上半年國旅帶動旅宿業 民宿暴增2千家營收成長近7成

疫後觀光復甦，根據交通部觀光局統計，今年上半年旅宿業整體住客達3808萬人次，已趨近疫情前水準，其中，本國籍住客佔逾8成，也較疫情前成長715萬人次。在旅宿業整體家數及營收方面，民宿疫後暴增2246家，推估可能因疫情影響旅客偏好房間數較少且位於非都會區住宿，疫後營收約成長68.01%。

觀光局表示，今年上半年旅宿業整體住客人次約為3808萬人次，較去年同期增加約1117萬人次，較疫情前2019年同期僅小幅差距約69萬人次，整體住客人次已趨近疫情前水準。以本國籍住客觀察，今年上半年約3131萬人次，較去年同期成長約628萬人次，較2019年同期也成長約715萬人次，顯示在國境開放後，國內旅遊持續熱絡。

觀光局也說，今年上半年共計14581家旅宿業（117家觀光旅館、3325家旅館及11139家民宿），較2019年同期12410家旅宿業（128家觀光旅館、3389家旅館及8893家民宿）增加2171家，其中，觀光旅館減少11家，約8成因辦理都市更新而退出市場；一般旅館家數持平沒有過多變動；民宿家數於疫情期間及疫情後持續增長，共增加2246家，推估可能因疫情影響旅客偏好房間數較少且位於非都會區住宿。

觀光局表示，以總營業收入（含客房收入、餐飲收入及其他收入）來看，今年上半年旅宿業合計約為848.4億元，較去年同期增加251.7億元，約成長42.17%，較疫情前2019年同期增加約84.7億元，約成長11.08%，顯示整體營收已超越疫情前表現。

觀光局進一步分析，觀光旅館業今年上半年營收約284億元，較去年同期增加約94.9億元，約成長50.19%，較2019年同期減少約11.2億元，約下降3.78%，推估因家數減少致有微幅差距。旅館業今年上半年營收約516億元，較去年同期增加約144.7億元，約成長38.99%，較2019年同期增加約76.2億元（約成長17.34%），營收已超越疫情前108年同期之水準。

民宿營收受惠於家數大幅增加，今年年上半年總營業收入48.4億元，較去年同期增加12億元，約成長33.01%，較2019年同期增加約19.6億元，約成長68.01%，推估因疫後消費者偏好深度旅遊、在地體驗旅遊住宿型態，使民宿營收呈大幅成長趨勢。