觀光局15日升格觀光署 首任署長確定由周永暉擔任

交通部轄下中央氣象局、觀光局將於9月15日升格，交通部今宣布，觀光署署長職務奉總統任命由中華顧問工程司董事長周永暉擔任，於9月15日上任。

交通部表示，新任觀光署長周永暉為國立交通大學交通運輸研究所博士，現任財團法人中華顧問工程司董事長，歷任交通部參事、交通部觀光局局長、交通部臺灣鐵路管理局局長、原交通部鐵路改建工程局局長、副局長及主任秘書等職務，資歷完整，學驗俱豐。

交通部指出，周永暉具有觀光及鐵道領域的豐富經驗，相信上任後能帶領觀光署持續推動臺灣觀光產業，並朝向今年達成來台旅客600萬人次，明年則恢復疫情前的1200萬人次目標前進。

另外，其餘所屬機關(構)首長異動還包括，中央氣象署署長由現任中央氣象局副局長程家平升任，鐵道局局長由現任該局副局長楊正君升任。公路局局長陳文瑞、高速公路局局長趙興華、民用航空局局長林國顯、航港局局局長葉協隆及運輸研究所所長林繼國均由現任首長續任。