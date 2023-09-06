輕颱「鴛鴦」不戲水 氣象局：周五將至日本東京外海附近

輕颱「鴛鴦」昨晚生成，中央氣象局預估未來朝北北東轉東北移動，不影響台灣；就目前路徑走勢來看，鴛鴦周五將至日本東京外海附近，直撲日本機率極低，且北上過程即會減弱，影響日本機率也不高。

據中央氣象局最新觀測顯示，今天上午8時，鴛鴦颱風中心位置在北緯 25.6度，東經133.1度，以每小時35公里速度，向東北進行。

中央氣象局預報員葉致均表示，目前鴛鴦颱風位在琉球東方海面上，距離台灣1180公里，不影響台灣天氣；對於日本影響方面，目前距離長崎約850公里。

他說，據鴛鴦颱風目前路徑走勢而言，周五來到東京外海附近，直撲日本機率極低，且北上過程就會慢慢減弱，很可能連「擦邊」也不會，因此對國人赴日旅遊，影響不大。