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中部六縣市農業行銷展售會9月16日登場 好康等您來拿

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
主辦單位表示，這次有豐味苗栗館、尋味台中館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、竹風好市館、南苗投行銷館、淨零循環永續農業館共有8個展館。記者吳傑沐／攝影
主辦單位表示，這次有豐味苗栗館、尋味台中館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、竹風好市館、南苗投行銷館、淨零循環永續農業館共有8個展館。記者吳傑沐／攝影

2023中台灣農業行銷展售會將於9月16日至9月24日，在苗栗縣立體育場北側空地登場，由苗栗、台中、新竹、彰化、南投、雲林六縣市政府攜手合辦，今天上午在苗栗縣政府舉行啟動記者會，主辦單位表示，展售期間，現場有各縣市獨特的農特產品展售，並有豐富的好康禮品以及摸彩活動，好康等您來拿 ！

2023中台灣農業行銷展售會自從2018年在苗栗舉辦後，睽違6年又再一次回到苗栗舉行，這次共有8個展館進行展售活動，有豐味苗栗館、尋味台中館、彰化優鮮館、品味南投館、雲林良品館、竹風好市館、南苗投行銷館、淨零循環永續農業館。

期間逢周休六、日在主舞台區將有各縣市的推廣活動，藉由不同的展售活動，讓大家看見每個縣市獨特的農特產品。

另外，為了吸引民眾前來消費，只要消費滿800元就能領取一張摸彩券，每天會摸出豐富的獎品等著大家來拿，並且在24日的閉幕式時，抽出1輛GOGORO機車，消費越多，中獎機會越大。另外還有集章逛場館、拍照打卡送好禮、填問卷送好禮等各式各樣的好康活動，數量有限送完為止。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗縣為農業大縣，有非常多的特色農產都出自於苗栗，此次展售會是中台灣地區農業的盛事，透過各縣市不斷交流，促進農民與消費者的對話，更進一步吸引青年農民洄游，也是這次展售會的目的之一，透過此次活動，向大眾展示農業創新成果，並提升農產品的品質和市場競爭力。

苗栗縣長鍾東錦表示，希望透過此次活動，向大眾展示農業創新成果，並提升農產品的品質和市場競爭力。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣長鍾東錦表示，希望透過此次活動，向大眾展示農業創新成果，並提升農產品的品質和市場競爭力。記者吳傑沐／攝影
2023中臺灣農業行銷展售會下周六將在苗栗縣立體育場北側空地登場，主辦單位今天上午在苗栗縣政府舉行啟動記者會。記者吳傑沐／攝影
2023中臺灣農業行銷展售會下周六將在苗栗縣立體育場北側空地登場，主辦單位今天上午在苗栗縣政府舉行啟動記者會。記者吳傑沐／攝影

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