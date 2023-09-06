網路瘋傳清境封山了 農場闢謠：旅遊品質正好

近期颱風接力襲台，其中卡努颱風重創南投仁愛鄉，但經搶修已進入復建家園階段，交通也恢復正常，未料有不肖人士近期利用災時影片在網路瘋傳聲稱「清境...好慘，封山了！」清境農場今出面闢謠，副場長王仁助說，現在旅遊品質很好。

仁愛鄉8月初因卡努颱風帶進驚人雨量，鄉內多點爆發土石流、洪流，更將全鄉切割成南豐、春陽、廬山、武界、力行、都等9個孤島，奧萬大、清境農場等也受災，對外交通一度中斷，經地方、中央合作已完成搶修作業，交通也恢復正常。

仁愛當地災民自卡努颱風後持續復建家園，本月初雖又受到海葵颱風襲台，山區雖有零星災況，但人員及交通沒受到影響，未料近期竟有人利用卡努風災時的影片在網路瘋傳聲稱「清境不清境了，好慘，封山了！」還匿名上傳「爆廢公社」。

清境農場今天發聲闢謠，該農場副場長王仁助說，場方必須澄清某網站上報導「清境...好慘，封山了!」是謠言。並強調，現在往清境農場的道路都是暢通無阻，山區一切平安，燦爛陽光灑落青青草原，且已開學，遊客人數降低，旅遊品質很好。

清境農場則表示，颱風期間，清境農場均依據地方政府發布的停班停課訊息辦理，近期僅9月4日因海葵颱風配合休園，清境周邊在颱風後未受太大影響，隔天（5日）正常開園，並未封山，入園人數逾300人，今天也已有約100人入園。