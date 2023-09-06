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高麗菜價飆到一顆400元起 嘉義果菜合作社佛心不漲價

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市嘉全果菜生產合作社與阿里山區菜農契作，生產高山高麗菜。配合農糧署平價釋出市場。圖／嘉全果菜生產合作社提供
嘉義市嘉全果菜生產合作社與阿里山區菜農契作，生產高山高麗菜。配合農糧署平價釋出市場。圖／嘉全果菜生產合作社提供

海葵颱風過後，許多高山蔬菜受到災損，市場上1顆高麗菜飆漲要價400至500元，菜比肉貴。農業部農糧署補助產地果菜生產合作社運費，釋出貯藏高麗菜平抑菜價，嘉義市嘉全果菜生產合作社與阿里山區菜農契作，生產高山高麗菜，最近每天平價釋出10噸高麗菜、白菜到台北果菜市場。

南投仁愛鄉是夏季高山蔬菜重要產區，受颱風影響，連日降雨，蔬菜水傷嚴重減產，鄉農會運銷量從過去的5、60噸下滑至3、40噸，市場批發價飆漲，高麗菜每公斤最高達100元，菠菜出現400元天價。同樣山地鄉阿里山鄉，這次海葵颱風雨不大，高麗菜生產運銷不受影響。

嘉全果菜生產合作社負責人林嘉德說，與阿里山菜農契作高麗菜，提供運菜貨車，減輕菜農成本，颱風菜價漲，合作社釋出菜價不漲，按風災前每斤30至40元計算，配合農業部釋出菜平抑菜價，供貨學校午餐廚房及團膳業也按契約供貨，不漲價。

林嘉德說，「菜王」高麗菜消費量大，夏秋以高山產區為主，阿里山區是主要供應產地，除本地高麗菜，還有進口越南、韓國等地高麗菜，台灣與進口菜，食用料理做法用途、口感不同，進口菜價格與本地差不多。

高麗菜 海葵颱風 菜價

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