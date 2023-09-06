眼內手術使用縮瞳劑恐缺 9月底前可望核准專案進口

食藥署今天公布，近期共17件藥品短缺通報案件，均無須啟動公開徵求；至於有短缺疑慮的眼內手術使用縮瞳劑，已有1家業者申請專案進口，若符合臨床需求，9月底前可核准。

衛生福利部成立「藥品供應通報處理中心」，整合西藥、中藥、兒童困難取得、罕病、疫苗5類用藥平台，過去缺藥平台由食藥署主管，主要都是針對西藥缺藥，這次將缺藥通報協調中心拉到衛福部層級，無論中醫或西醫，只要發現有缺藥狀況皆可通報。

食藥署副署長陳惠芳今天上午在例行記者會中說明，西藥供應資訊平台在今年8月23日至29日期間，共計接獲14件藥品短缺通報案件，加上前期未辦結3件，總計17件。

其中，經調查無短缺案件5件、建議使用替代品項7件、無替代藥品啟動公開徵求案件0件、恢復供應品項2件、處理中案件數3件。

至於眼內手術須緊急縮瞳時使用的含Carbachol眼用液劑因有短缺疑慮，日前啟動公開徵求專案進口輸入或製造；食藥署藥品組科長楊博文說明目前進度表示，手術用縮瞳劑成分又分Acetylcholine或Carbachol，已有1家業者申請專案進口含Acetylcholine眼用液劑。

不過，楊博文說，因含Acetylcholine眼用液劑在台灣已有一段時間未使用，正請廠商提供使用說明、仿單等資料，後續將請相關醫學會確認是否臨床需求，若符合就會儘快核准輸入，預計9月底前可完成所有程序。