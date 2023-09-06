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雙十國慶連假高鐵加開184班次 9月8日凌晨開放訂票

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵示意圖，與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片
高鐵示意圖，與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片

雙十國慶連假將屆，台灣高鐵表示，10月6日至11日規畫為期6日疏運，期間加開184班次列車（南下80班、北上104班），加上原有班次，總計1051班次；9月8日周五凌晨0時起開放訂票，疏運期間也將提供2節到8節不等自由座。

台灣高鐵表示，疏運期間人潮眾多，敬請需要搭乘對號座旅客，預先訂位並提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省排隊時間；至於搭乘自由座旅客，疏運期間各車次均配置2至8節不等自由座車廂，請旅客留意車站旅客資訊顯示系統上自由座資訊，並配合站務人員引導，依序乘車。

台灣高鐵提醒，其中10月6日的1337及1297車次、10月8日及10月9日的1336車次與10月10日的1336、1698及1296車次，此7車次僅提供11到12車作為自由座車廂。同時，該7班車次部分車站到站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，搭乘這7車次的旅客留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

另外，台灣高鐵表示，配合9月23日周六調整為補上班日，當日亦增開3班次北上列車，以服務通勤旅客需求，併同國慶疏運9月8日開放購票。

高鐵

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