人臉辨識秒打卡 台灣臉霸助攻新竹縣府智慧治理願景

研勤科技PAPAGO!宣布「FACE8台灣臉霸人臉辨識引擎」獲智慧首都新竹縣府採用全面導入府內差勤管理，透過智慧治理精準掌握人員即時出缺勤資訊，並由縣長楊文科親自體驗示範快速精準的考勤打卡流程，展現科技大縣創新的實力與願景。

100%純本土研發的FACE8台灣臉霸人臉辨識技術已是金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，並穩坐健身產業、營造業、政府機構人臉辨識人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等服務領域；透過軟體功能開發，讓竹縣本次導入差勤管理不需過度添購硬體及相關設備，系統銜接亦無須長時進行相關教育訓練，不僅讓員工無痛轉換上手，更符合未來智慧城市永續、智慧、效率的目標。

關於生物辨識的安全性，FACE8台灣臉霸團隊運用加密技術存取去識別化資訊，本次建置更積極為新竹縣府規劃封閉型伺服器運作，達到完全避免個資等資訊外流的資安水準，同時，FACE8台灣臉霸引擎原始碼更已讓包含金融業等業主掃描檢測過，保證所提供軟體服務並無所謂後門或惡意程式，絕對符合國家級資安水準。