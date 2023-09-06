人臉辨識秒打卡 台灣臉霸助攻新竹縣府智慧治理願景
研勤科技PAPAGO!宣布「FACE8台灣臉霸人臉辨識引擎」獲智慧首都新竹縣府採用全面導入府內差勤管理，透過智慧治理精準掌握人員即時出缺勤資訊，並由縣長楊文科親自體驗示範快速精準的考勤打卡流程，展現科技大縣創新的實力與願景。
100%純本土研發的FACE8台灣臉霸人臉辨識技術已是金融業加密驗證等級的人臉辨識引擎，並穩坐健身產業、營造業、政府機構人臉辨識人證核對系統、智慧化監獄人臉辨識管理系統等服務領域；透過軟體功能開發，讓竹縣本次導入差勤管理不需過度添購硬體及相關設備，系統銜接亦無須長時進行相關教育訓練，不僅讓員工無痛轉換上手，更符合未來智慧城市永續、智慧、效率的目標。
關於生物辨識的安全性，FACE8台灣臉霸團隊運用加密技術存取去識別化資訊，本次建置更積極為新竹縣府規劃封閉型伺服器運作，達到完全避免個資等資訊外流的資安水準，同時，FACE8台灣臉霸引擎原始碼更已讓包含金融業等業主掃描檢測過，保證所提供軟體服務並無所謂後門或惡意程式，絕對符合國家級資安水準。
研勤董事長簡良益表示：「AI人工智慧研發絕對是國家推動科技發展永續不可或缺的產業，更是維持國家資訊實力的重要關鍵，FACE8台灣臉霸人臉辨識技術獲得科技首都新竹縣府採用，對團隊而言都是莫大的肯定與鼓舞；特別是，楊文科縣長甫於上個月成為唯一獲得2023智慧城市卓越貢獻獎智慧治理獎的縣市首長，在系統規畫及建置過程中，充分感受到新竹縣府打造韌性智慧城的企圖與用心，也企盼在未來能有更多機會與縣府一起為縣民追求幸福、智慧、好生活。」
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