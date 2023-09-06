牛排、香腸、豬五花！中秋節就是要夯肉 10大烤肉必吃「人氣肉品」美味秘訣來了

中秋節不能沒有牛排、香腸！

中秋節月圓人團圓，除了和親朋好友一起剝文旦、吃月餅，邊「夯肉」邊賞月也是長久以來不可或缺的重要環節，其中烤肉的主角「肉類」絕對是全場焦點！不論是鮮甜軟嫩的菲力牛排、口感彈牙的香腸、香嫩多汁的雞腿排，還是肥瘦分明的五花肉，擺在炭火上的烤網慢慢烘烤，最後再涮上香氣四溢的烤肉醬，放在嘴裡仔細品嚐，絕妙的好滋味更是讓厝邊流口水，任誰都欲罷不能！

想知道中秋節餐桌上必備的肉類有哪些嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看受到網友熱烈討論的10大烤肉必吃「肉品」有哪些吧！

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No.1 牛排、牛小排

說到中秋節烤肉清單，愛吃牛肉的老饕都會直接把牛排和牛小排加入購物車！通常挑選牛隻軟嫩的後半部，接著按照肌肉紋理刀切成牛排，油脂分布、結締組織、帶骨與否都會影響口感變化。

乾杯超市近日推出3至4人份「老乾杯精選和牛燒肉禮盒」，內含日本A5和牛特選牛排，以宮崎牛、近江牛與山形牛為主的最高A5等級黑毛和牛種製作，讓饕客同時享受赤身和脂香，烤熟後撒上檸檬汁、蔥花、洋蔥末再放入口中，鮮甜尾韻直接在嘴巴綻放，建議大家將牛排放在烤網上烘烤五分熟，就會是最剛好的熟度囉！

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No.2 香腸

人氣品牌「黑橋牌」以香腸起家，原味香腸採用台灣新鮮豬腿肉，標榜不掺粉、不加色素，加入獨門傳家配料自然醃製12小時以上，最後以三分肥、七分瘦肉質比例填充，完全烤熟後輕咬一口就能品嘗到汁香味美、口感十足，不僅深受台灣人喜愛，也是外國觀光客來台的香腸指定品牌！

黑橋牌除了經典原味香腸，還有多種口味任君挑選，像是近期特別與辛香職人杜甲聯名的「香麻香腸」，將肉質飽滿的香腸佐以大紅袍、青花椒、醬豆瓣調製的杜甲香麻醬，麻而不辣的好滋味，來一手冰啤酒直接一口入魂，不僅討論度極高，更是今年中秋節人手一包的「辛」選擇。

網友大推香腸輕鬆烤法，「因為香腸本身就有油脂了，戳幾個洞讓它油流出來，也比較容易快熟」、「烤香腸+1，之前準備烤肉食材時，我媽是先煮熟再拿去烤，才不會烤很久又外焦內生」。

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No.3 板腱牛

你知道板腱牛是取自牛的哪個部位嗎？板腱牛其實為牛隻肩胛骨上方的肉，由於每頭牛僅有2公斤肉量，所以每一口都非常珍貴！板腱牛因肉質結實、脂肪少，吃起來口感較為有嚼勁，但醃漬或舒肥後再煎烤，肉質就會比較軟嫩。



木嶼販售的美國板腱牛排可清楚看見中間的牛筋和如樹葉般發散的紋路，除了肉質與油花分布恰如其分，入口滑順之餘也吃得到板腱牛的扎實口感。網友推薦板腱牛烤肉前料理方式，「舒肥過中間的筋就會軟化」、「舒肥後再爐烤，外皮會比較脆」、「筋的口感還蠻好吃的」。



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No.4 豬五花

如果你喜歡吃韓系烤肉，那麼請趕快把豬五花收進你的購物清單！豬五花就是我們常說的「五花肉」，因為取自豬的下腹部所以油脂豐富，不只被拿來製作控肉料理，切成適當大小後放上烤盤，將五花肉烤至油亮，多層次口感看起來再邪惡也還是好想吃啊！

初喜肉屋豬五花主打台灣國產豬肉原肉現切，因為油脂較多，吃起來非常軟嫩，口感香滑卻不膩口。網友也分享烤豬五花一次上手訣竅，「第一次微焦才會翻面，第二面再微焦再翻一次確認熟透，之後可以用筷子或剪刀剪剪看，確認肉是否已經熟透，就可以拿來吃了」。



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image source: 初喜肉屋

No.5 松阪豬

松阪豬位於豬頰連接下巴的地方，雖然有油脂，但有別於豬肉其他部位，吃起來口感非常脆，不過一隻豬僅能取得500至600克，導致市面上販售的松阪豬價格較高，成為中秋烤肉時消費者瘋搶的肉類單品之一。



日荷肉鋪針對中秋節推出限定「伊比利Bellota黑豬肉手切松阪豬烤片」，採用西班牙伊比利Bellota黑豬，在炭烤時可以聞到獨特香氣，完美切片也方便入口，鮮嫩帶脆肉質令人回味無窮。老饕大讚松阪豬非常適合燒烤，「那部位口感確實是挺好吃」、「燒烤好吃啊，味噌醬松阪豬有夠好吃」。

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No.6 牛五花

牛五花俗稱「牛培根」，位於牛的胸腹部腹脅肉，所以油花較為豐富，通常越靠近牛的腹部含油量就會越高，切成薄片後大多數會作為火鍋肉片或是燒烤食用，CP值高也成為大眾在中秋烤肉時必會採買的原因。

從韓國來台拓展分店的「新村站著吃烤肉」搭配中秋節推出「愛與經典の牛肉戰士中秋全牛組」，4至6人份的份量內含道地韓式培根牛，整片培根牛拿來炭烤，再涮上獨門烤肉醬，馬上烤就能馬上吃，肉片滴下來的肉汁唇齒留香，牛五花的魅力也贏得許多饕客的味蕾。

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No.7 培根

培根是一種西式醃製豬肉，取用豬腩、豬背脊部位製作，在早餐店很常被拿來製作蛋餅、蛋土司，邊緣焦脆口感讓人深陷其中，也因此搖身一變，成為中秋烤肉人手一串的美食！

博客培根系列為市場知名品牌，標榜72小時低溫按摩滾打與醃漬入味，將培根濃郁肉香口感完美呈現，吃起來非常鮮嫩爽口，在各大量販、生鮮超市均能購買。廚師阿彰師（王政彰）也推薦將玉米筍包入培根片中，一串大約3至4捲，再刷上烤肉醬、白胡椒粉提味，烘烤後就能享用低熱量、零失敗的「培根捲玉米」囉！

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No.8 雞腿、雞腿排

雞腿排是雞全身運動量最大的地方，雖然油脂略高，但肉質紮實Q彈，每咬一口都能感受到雞肉的精華，除了是台灣便當的本番菜色，炸、滷雞腿、燉雞湯等吃法多樣，更是中秋BBQ重點菜單。



黑橋牌「蜜汁炭烤雞腿排」新上市就受到網友熱烈好評，以獨家蜜汁炭烤醬汁醃製，表面金黃焦糖色，並帶有濃厚碳烤香氣，忍不住讓人一口接一口；另外還有「美式檸檬炭烤雞腿排」口味可供選擇，去骨並調味醃製完成的貼心設計，開封加熱，無論煎烤還是氣炸都能快速上桌，加上老少咸宜的國民口味，直接征服大小朋友的胃。

網友表示若是在市場、超市購買雞腿排，雖然麻煩但還是建議先去骨、去腥醃製後再烘烤才好吃，「醃料應加點糖或蜂蜜、麥芽糖都行」、「醃雞肉的時候要充滿愛意地按摩它」、「雞肉超過某個溫度就會開始變老，可以加米酒，至於比例，自己試試味道吧」。



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No.9 骰子牛

喜歡品嚐牛肉又不想費勁切肉的人，肯定會喜歡肉汁飽滿的骰子牛！骰子牛取自牛體肩胛骨部位，肌肉相對發達、筋多，經過切塊仔細料理、烘烤後，吃起來口感相對一般牛肉扎實有嚼勁，香濃肉汁總會讓饕客回味無窮。

豪鮮食品「赤豪家庭私廚蒜香沙朗骰子牛」使用沙朗牛肩胛部位，肌理油花均勻，以中大火煎烤，起鍋前灑點鹽調味，赤黃焦香撲鼻而來，軟嫩鮮甜肉質直接讓饕客整盤掃光光！網友也推薦骰子牛好烤的幾種方式，「串起來火烤」、「火烤要鐵籤幫助內部熟，油煎要小火慢煎，喜歡表面脆脆最後再大火就好」、「煎完要靜置，讓熱往內部導熱」。



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No.10 豬排

中秋夯肉豬排絕對也是熱門商品！以近期很紅的「戰斧豬排」為例，戰斧豬排就是沿著豬肋骨的肌肉組織切割，因為同時擁有大里肌和豬肋排肉塊，不僅肉質相對厚實，還能一次品嚐到兩種豬肉，也是許多消費者在挑選肉品時的好選擇。

像是台畜推出「迷迭香戰斧豬排」是最近新上市的口味，在戰斧豬排中加入迷迭香、小茴香、月桂葉等天然香草調味醃製，不論是烘烤還是香煎都能輕鬆上桌！將戰斧豬排切塊放入口中，不只散發清新香草香氣，還能細細品嚐軟嫩多汁的豬排，消費者也推薦「燒烤後表皮很酥脆，迷迭香氣濃郁」、「可口美味、非常好吃」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月10日至2023年08月09日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中秋節烤肉肉品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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