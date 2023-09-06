人性百態…外送員不滿被拗1塊錢PO文訴苦 同行安慰「遇過更扯的」

服務業最怕就是遇到奧客。日前有一名外送員發文抱怨，他表示又遇到奧客了，這次是故意少給一元，還口氣差、不尊重人，令他生氣傻眼，引發網友共鳴。

有一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文抱怨，他說以前看新聞都覺得為什麼那麼多外送員火氣都那麼大，自己來跑外送之後才知道，火氣大是正常，沒火氣真的是修養好。

原PO透露，一直覺得台灣人是很善良的，但兼職做外送之後才發現不是，今年學士後醫學的考試只考上公費生，但家裡環境沒那麼好實在沒辦法再支撐自己年年落榜，才會出來當外送員。他表示做外送之後，才發現原來平常沒注意的四周，有那麼多風景優美的田間小路，等單的時候可以拿書出來看，騎車等紅燈的時候也能想清楚很多事情。

原PO表示，日前遇到一名女客人，她點了341元的餐點，送達時很清楚的告訴她總共是341元，沒想到她卻故意回說：340元，原PO心想是不是她沒聽清楚？於是又跟重複地跟她說了一次，然後她才開始翻找皮夾，但可能是找不到1元，最後竟然就直接只付了340元給他。

原PO強調，會這麼生氣的主要原因是不受尊重，他覺得如果這位女客人真的沒有1元，可以誠實告知，不該用這樣的方式直接不給他，這樣會讓人很不開心。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為他抱屈「搞不懂為什麼要跟外送員拗錢！錢又不是外送員賺走的，人家這麼辛苦送餐，沒給小費不打緊，還要人家倒貼，父母白教了」、「奧客真的很多，只有親身經歷，才能懂得外送的苦，」、「這種我有碰過，差兩塊也不給」、「態度如果不好，就直接回報客人錢不夠，讓客人吃空氣」。

有遇過同樣客人的外送員則回應「我上次有遇到少一元，但女生真的很有心還跑回家拿一元，但是我還是跟她媽媽說，不用了才一元我自己出了，但是媽媽還是要我等，最後我說不用了，騎車快跑，說真的才一塊我多跑幾單就賺回來了」、「我跟你相反，有個客人取餐後，皮夾翻了兩分鐘，一直翻，我直接開口問，差多少，他說一塊，我直接說，不用翻了，我趕著跑下一單，謝謝唷」。

也有不少網友安慰原PO「好客人還是多數，加油」、「辛苦了，認真的你一定會有好成績，加油」、「沒差啦，10塊的白飯我都請消費者吃了」、「我真的遇過跟我殺價的」、「人性百態，看久就釋懷了」，原PO則回應「但一個壞客人就會影響心情，直接下線回家讀書」。