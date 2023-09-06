超噁！內湖「八方雲集」鍋貼有蛆？ 北市衛生局：最高可罰2億

台北市內湖區某「八方雲集」遭網友控訴，用外送平台叫鍋貼，裡面竟出現好幾隻小蟲，疑似為蛆，向外送平台反應後，店家雖登門道歉，但是責任釐清跟賠償卻沒下文，網友向北市衛生局投訴，發現已超過24小時，無法受理，質疑店家刻意將拖延時間，毀屍滅跡。衛生局表示，民眾若反應，會依法登門查驗，如查有衛生缺失會要求限期改善，如複查不合格，可裁處6萬至2億元罰鍰。

一名網友在爆料公社控訴，自己的姊姊在上月30日用外送平台叫了八方雲集，但打開吃了幾顆鍋貼後發現，餐盒蓋子有東西在動，疑似是數條小蛆，立馬傳訊息給網友，網友立即請姊姊將食物錄影包起來，他下班後也立馬帶姊姊去看診。

事後網友向外送客服反應，客服即時聯絡公司督導處理，八方店家要上門道歉，一開始網友認為沒什麼幫助拒絕，但在店家堅持下，只好空出時間，當天八方代表帶了水果禮盒跟2千元紅包，但是談到責任釐清跟賠償，代表人員則說無法作主，網友向八方公司人員表示，要去衛生局投訴，得到回應是「可以啊，請你們去投訴，這是你們的權益。」

網友說，蛆出現在食物中已涉及食安問題，沒想到該門市店長說，「以前就算遇過有蛆，頂多一兩隻，沒看過有我們錄影的那樣十幾二十隻在爬的，真的太誇張」，八方督導也說「畢竟透過外送平台，也不一定責任都在我們。」，隔天八方竟打電話來，認為疑點重重請他們去調解。

網友事後打衛生局申訴，卻發現超過24小時，無法受理，痛批八方故意擺了一場鴻門宴，「他們有時間去整理店裡的環境，甚至湮滅蟲的來源的證據？抑或是超過24小時就很難驗出活蟲？」讓他想當不滿。

衛生局說明，民眾如遇有餐飲衛生疑慮且有相關事證向衛生局陳情，會依「食安法」第8條規定，派員至現場稽查包含環境、設備、人員、器具及食材衛生。以本案為例，稽查重點會在製作環境病媒防治、病媒消毒狀況，以及外包裝保存環境條件，如查有衛生缺失會要求限期改善，期屆則無預警複查，如複查不合格，可裁處6萬至2億元罰鍰。

衛生局表示，該案則會再確認民眾實際訴求及當日溝通內容，確認細節。如陳情民眾與業者協調未果，可透過1999等管道提出消費爭議，衛生局會協助協調。