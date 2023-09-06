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天氣風險：周六以後琉球海域到台灣北方恐有低壓系統發展

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
低壓帶不穩定天氣可能持續到周五，午後對流雲系發展相當旺盛，仍有局部大雷雨發生機會。本報資料照片
低壓帶不穩定天氣可能持續到周五，午後對流雲系發展相當旺盛，仍有局部大雷雨發生機會。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，昨天台灣附近處在海葵颱風殘餘環流中的偏南風環境，除迎風面南部及花東地區有短暫陣雨，中部以北午後也有熱對流雲系發展影響，中部更有大雷雨發生，今天也要留意可能有類似降雨發生。

而昨晚在生成的第13號颱風「鴛鴦」，預計往東北方向移動接近日本南方海面，對台灣天氣沒有直接影響。

歐宗學指出，台灣處在南北風交界中，也算是低壓帶範圍，大氣不是很穩定，除不定時會有局部短暫陣雨，午後對流雲系發展相當旺盛，仍有局部大雷雨發生機會。由於颱風才剛離開，山區地質狀況不是很穩定，加上昨天中南部發生有感地震，建議民眾近期暫時不要前往山區或溪谷河床遊玩活動。

歐宗學指出，預估類似低壓帶不穩定天氣可能持續到周五，周六以後在琉球海域到台灣北方海面一帶可能有低壓系統發展，預估離台灣還有一段距離，並不一定會有明顯直接影響，但會改變台灣附近這種南北風交會的不穩定環境，轉為偏北風環境。預估各地天氣會穩定許多轉為多雲到晴，但桃園以北可能會降雨，背風側南部則有局部午後雷陣雨。

歐宗學指出，低壓系統外圍北風帶來比較穩定天氣型態會持續多久、影響哪些地區還要觀察幾天才會比較確定。

海葵颱風 大雷雨

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