吳德榮：季風低壓環流影響水氣多 「鴛鴦」飛快向東北方前進無威脅
海葵颱風遠離，第13號颱風鴛鴦昨晚生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日至周五受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨。鴛鴦以時速32公里飛快向東北方前進，對台無威脅，邊緣擦過日本東側近海，是否會影響陸地？再觀察。
吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，山區已有連日大量降雨，應注意其提高「坍方、落石、土石流」的發生機率，平地亦應注意「急雨積水」。
今日各地區氣溫：北部24至32度、中部24至33度、南部24至33度、東部23至33度。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六「季風低壓」的水氣帶漸往南移，中南部有局部陣雨或雷雨，北台灣天氣穩定、晴時多雲。下周日至周二(10至12日)微弱東北風影響，除了迎風面東北部偶有局部短暫雨的機率，各地天氣穩定、晴時多雲；周六起早晚氣溫稍降。
吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」與最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬皆顯示，「鴛鴦」在琉球東南方海面，順著「導引氣流」(西風槽前與太平洋高壓西北側所形成的強風帶)，以時速32公里飛快向東北方前進，對台無威脅，其邊緣擦過日本東側近海，是否會影響陸地？再觀察。
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