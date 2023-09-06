睽違4年 「世界最美聲音」維也納少年合唱團再度來台

睽違四年，有「世界最美聲音」美譽的維也納少年合唱團再度受邀訪台。在玉山銀行的贊助下，十月十七日起展開全台巡演，包括桃園、台北、台南、高雄、台中等地。傳大藝術總經理周敦仁表示，維也納少年合唱團此行特別選了一首莫札特最著名、編號525的弦樂小夜曲作為開場曲目，除慶祝創團525周年，並彰顯合唱團與莫札特的特殊關係。

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團，擁有百位九到十四歲的團員，1961年受遠東音樂社張繼高之邀首度來台，蔣夫人宋美齡甚至在介壽堂接見，轟動一時。半世紀以來，該團造訪台灣逾四十次、幾乎年年來台，許多小樂迷已長大成人，帶著孩子甚至孫子聆賞，維也納少年合唱團成為台灣人的集體音樂記憶。此次相隔四年才來台，樂迷望穿秋水。

此次來台曲目還包括魏爾納的「野玫瑰」，史特勞斯的華爾茲以及波卡舞曲，榮獲葛萊美終身成就獎的威利･尼爾森(Willie Nelson)創作的「再次上路(On the road again)」，網路爆紅的紐西蘭民謠「水手之歌(Wellerman)」。至於合唱團每回必唱的台灣歌曲，目前暫時保密。

維也納少年合唱團以四位奧地利的音樂家：海頓、莫札特、舒伯特、布魯克納命名，分成四個團輪流在全球各地巡演。今年輪到布魯克納團來台，指揮為義大利籍的馬諾洛‧卡寧(Manolo Cagnin)，多次來台深受觀眾歡迎。

周敦仁指出，維也納少年合唱團最大的特色就是不斷創新、與時俱進。他們演唱的曲目多元而雅俗共賞。由於他們勇於創新，才能傳唱500多年依然屹立不搖，不被時代淘汰。

奧國政府在1960年代將奧地利的國徽頒給維也納少年合唱團當作團徽，象徵至高無上的榮耀，維也納少年合唱團的歌唱傳統2017年也被聯合國教科文組織(UNESCO)列為奧地利非物質文化遺產，堪稱奧地利國寶。