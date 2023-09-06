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健康你我他／退休愈來愈宅 我決定當志工

聯合報／ 文／蔡田（北市士林）
社會連結不足是退休後的一大隱憂。圖／蔡田提供
社會連結不足是退休後的一大隱憂。圖／蔡田提供

抱著嘗試看看的心情填寫「六種動物測驗退休力」，填完看到測驗結果有點驚嚇，因為神準命中我現況的優缺點。測出我的退休力55分，屬於「翩翩蝴蝶」，其中獨立自主、活躍好學和財務是我的優勢，健康和社會連結是應加強的部分，這跟我的認知完全吻合。

隨年紀增長，身體毛病也愈來愈多，除了有高尿酸外，最近更為五十肩、胃潰瘍和牙周病等疾病苦惱，健康狀況逐漸走下坡，心情也大受影響，如何增進身心健康，成了我不得不面對的議題。

社會連結不足是我的一大隱憂，退休之初，參加了讀書會、氣功班、太極拳隊、登山社、薩克斯風團等社團活動，但隨著主客觀環境變化，參與的社團愈來愈少，目前僅剩薩克斯風團，這跟好動的我有點格格不入。

家人看我愈來愈宅，勸我要多出門參與公益活動，經由這次測驗再次驗證我的社會連結不足，我已暗自下定決心，將從參與志工活動開始，重新建立與社會產生連結的管道，如果明年健康版還舉辦退休力測驗，希望我的退休力分數可以更上一層樓，特別是在「社會連結」和「健康」項目能有所進步。

俗話說：「知己知彼，百戰不殆」，經過退休力測驗，我明瞭自己的優缺點，我會抱持「維持優勢，改進劣勢」的心情持續往進步方向邁進，讓退休生活愈來愈多采多姿。

公益活動 蝴蝶 家人

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